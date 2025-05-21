Пляжи в Сочи получили «Синие флаги»

51 пляжная территория в Сочи в преддверии летнего сезона получила в рамках национального стандарта качества "Синий флаг", соответствующий высшей категории. В 2024 году наивысшая степень была присвоена 42 сочинским пляжам, сообщил глава администрации города-курорта Андрей Прошунин.

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Пляжи в курортном Сочи открыты для отдыха круглый год. С конца осени и до середины весны здесь работают более 30 зимних пляжей, ближе к лету начинают открываться летние - в этом году их будет 180. С 1 мая более 20 летних пляжей уже доступны для гостей, начало купального сезона традиционно стартует 1 июня.

«Сразу 51 сочинский пляж получил высший знак качества Минэкономразвития "Синий флаг" - на девять больше, чем в прошлом году»‎, — написал Прошунин в Telegram-канале.

Мэр также уточнил, что всего федеральную классификацию прошли 67 сочинских пляжей, 16 из них получили желтые и зеленые флаги.

В добровольной федеральной программе классификации пляжей Сочи участвует четвертый год. "Синие флаги" выданы на основании заключения экспертов, аккредитованных министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Они свидетельствуют о чистоте морской воды, высоком уровне сервиса, организации безопасности и благоустройства пляжей.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий была утверждена в 2020 году. Классификация пляжей осуществляется по трем категориям. Высшей первой категории пляжей соответствует синий флаг, второй - зеленый флаг, третьей - желтый флаг. Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов. На пляжах, которые прошли классификацию, вывешиваются флаги соответствующего цвета.