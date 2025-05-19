Изменение понятия «турпродукт» может повлиять на стоимость туров

Изменение понятия «турпродукт» в туристическом законодательстве обернется дополнительными издержками для туроператоров, а значит, может привести к подорожанию туров по России. Такой прогноз прозвучал на второй экспертной сессии Tourdom Camp.

Согласно уже внесенному в Госдуму законопроекту, туром в случае внутреннего и въездного туризма будет считаться комбинация проживания и любой другой туруслуги, будь то питание, экскурсия, трансфер или визовое обслуживание. В этом случае туроператорами станут не только агентства, но и отели, и санатории, и иные организации в сфере туризма. Им придется страховать свою ответственность.

Кроме того, новоявленным туроператорам понадобится вносить данные о продажах в «Электронную путевку».

«Для работы с системой придется получать сертификат безопасности – на одно рабочее место он стоит 500 тыс. руб.», – добавила руководитель Pegas Touristik Анна Подгорная.

А соучредитель «Национального союза профессионалов туриндустрии» (НСПТ) Владимир Каганер обратил внимание, что для работы в качестве туроператоров индивидуальным предпринимателям понадобится регистрировать юридическое лицо и отказываться от упрощенной системы налогообложения.

Как следствие новых издержек возрастут цены на туры. «Любые дополнительные расходы отражаются на стоимости турпродукта для потребителя, – говорит замдиректора Anex Яна Муромова. – В частности, техническое внедрение “Электронной путевки” потребовало определенных бюджетов туроператоров и повлияло в итоге на конечные прайсы».

Справедливости ради нужно заметить – новая формулировка турпродукта вводится в том числе и для того, чтобы туроператоры по России могли воспользоваться льготой по освобождению от НДС. Однако этот вопрос, по мнению экспертов, можно решить не путем подмены основного понятия, а с помощью более четкого определения понятия перевозки в ГОСТе. «К тому же налоговые льготы временные, они могут быть отменены в любой момент. А понятие турпродукта введут в закон навсегда, и он отменен быть не может», – обратил внимание гендиректор «Интуриста» Александр Мусихин.

«Изменение понятия турпродукт вызывает серьезные опасения. Как это повлияет на весь закон, каковы финансовые последствия, какой будет объем затрат турагентов, туроператоров, отелей – такой анализ не проводился», – сказал заместитель гендиректора по взаимодействию с органами власти Fun&Sun Александр Сирченко.

На первой сессии TourDom Camp эксперты обсуждали два вопроса – как турбизнесу сохранить свою актуальность в меняющихся условиях и какие тенденции определят его развитие в ближайшие годы.