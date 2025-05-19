Ущелья Кабардино-Балкарии и Эльбрус станут доступнее для автотуристов

Автомобильная версия национального маршрута «Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус» появилась на портале путешествуем.рф. Маршрут рассчитан на четыре дня и особенно популярен среди молодежи и семейных туристов.

«Путешествие охватывает городской округ Нальчик, а также Эльбрусский, Чегемский и Черекский районы. На портале путешествуем.рф размещена вся информация для самостоятельного путешествия: карта маршрута, ключевые локации, координаты и контактные данные. Маршрут позволяет познакомиться с достопримечательностями, природными красотами и уникальным ландшафтом региона. Протяженность пути составляет около 430 километров и занимает 4 дня», — сообщили в администрации главы КБР.

Начинается маршрут с осмотра достопримечательностей столицы Кабардино-Балкарии, включает посещение курорта «Эльбрус», парадрома «Флай Чегем», Чегемских водопадов, Голубых озер, Кавказского высокогорного заповедника и завершается в археологическо-туристическом комплексе «Верхняя Балкария».

Маршрут классифицируется как легкий и доступен для автомобилей любого типа независимо от сезона. Чтобы ознакомиться со всеми деталями и спланировать поездку, достаточно зайти на путешествуем.рф.

Отмечается, что маршрут «Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус» особенно популярен среди молодежи и семейных туристов. Разработан он по поручению президента России для развития автомобильного туризма в стране. Проект реализован в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Статус национального маршрут «Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус» получил в конце 2022 года. Главная задача национальных маршрутов — привлечь в регион туристов и оставить у них впечатления, после которых они захотят вернуться.

Также карта автопутешествий на портале пополнилась автомаршрутом выходного дня по Ингушетии «В стране башен и легенд». Однодневная поездка предполагает посещение основных достопримечательностей горной и равнинной Ингушетии. Маршрут пролегает по Назрановскому, Сунженскому и Джейрахскому районам, включает в себя посещение музеев, горных перевалов, башенных комплексов и природных объектов. Протяженность маршрута — 110 км, доступен он круглый год.