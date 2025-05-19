Задержки рейсов в Пулково принесли пользу гостиницам Петербурга

В Северной столице отели смогли заработать во время массовых отмен и задержек рейсов в Пулково. В период с 6 по 7 мая на запасную стоянку петербургского аэропорта направили больше 70 самолетов.

«Утверждать, что гости решили спонтанно заселиться и остаться подольше именно из-за переноса рейсов, мы не можем. Но, вероятнее всего, так и есть», – пишут СМИ со ссылкой на одного из участников рынка.

В гостиницах возле аэропорта размещались пассажиры авиакомпаний, рейсы которых были задержаны или вовсе отменены. При этом в первые дни мая в отелях Северной столицы обычно всегда много гостей, уточняет издание «Деловой Петербург». В этот период заметно растут цены. Neva.Today добавляет, что дополнительную активность постояльцев заметили в нескольких гостиницах Северной столицы.