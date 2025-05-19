Туристы массово отказываются от летних туров в Анапу

Россияне вместо Анапы стали чаще выбирать другие регионы Краснодарского края, Крым и Абхазию из-за ликвидации последствий разлива мазута в городе-курорте. Об этом в беседе с Ura.ru заявила эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова.

Она отметила, что в Краснодарском крае произошло довольно заметное падение бронирований летнего отдыха. По словам эксперта, например, снижение спроса по Анапе составляет 60-70%.

«Что будет по итогам сезона, сказать трудно, но мы не списываем курорт со счетов, хотя понятно, что он не покажет такого процента бронирования, как в предыдущие годы. Пляжи сейчас чистятся практически круглосуточно, закупается новая техника, мы мониторим эту ситуацию, мониторит ее и Роспотребнадзор», — сказала Высоканова.

Она добавила, что снижение цен на отдых в Анапе достигло 30-50%.

14 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти подготовили альтернативные варианты отдыха в Анапе и Темрюкском районе на фоне ликвидации последствий разлива мазута в море. По его словам, заменить море могут экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили нефтепродукты. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море, который после этого начало выносить на пляжи Анапы и Темрюкского района, позже загрязнение дошло до Крыма.