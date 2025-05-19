Началась реконструкция Вотчины Деда Мороза

Вологодская область приступила к реализации крупного инфраструктурного проекта по обновлению Вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Инвестором выступила АФК «Система», а первые объекты планируется ввести в эксплуатацию уже в 2026 году. Соответствующее заявление сделал губернатор региона Георгий Филимонов.

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Проект включает четыре очереди строительства, каждая из которых будет финансироваться отдельно. «Мы начали работу с АФК "Система" над реконструкцией Вотчины Деда Мороза. Уже в следующем году появятся первые новые объекты», – отметил чиновник.

Инициатива реализуется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о создании в Великом Устюге особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Помимо обновления резиденции главного зимнего волшебника, власти намерены провести масштабное благоустройство города.

К 2028 году Вотчина Деда Мороза должна принимать до 2 млн туристов ежегодно. Для этого уже в 2025-м начнется проектирование нового аэропортового терминала, способного обслуживать 500 тыс. пассажиров, а также двух рулежных дорожек, перрона на три воздушных судна и вертолетных площадок.

Планируется развитие транспортной сети: закупка туристических автобусов, оценка необходимости строительства вокзалов и дорожных станций. Кроме того, в планах запуск речного пассажирского сообщения и возведение новых пристаней.

В прошлом году правительство области со скандалом расторгло договор с Cosmos Hotel Group на строительство туркластера в Вотчине Деда Мороза. Тогда чиновники объяснили свое решение тем, что компания слишком много обещает, но мало делает.