Тегеран и Казань возобновят авиасообщение

Прямые рейсы в Тегеран запустят из Казани в июле, иранская авиакомпания Mahan Air уже запустила продажи билетов по этому маршруту в оба направления. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

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Согласно сайту перевозчика, первый полет между городами состоится 2 июля. Полеты будут совершаться два раза в неделю по понедельникам и средам, время в пути составит 3 часа 20 минут. В Иране самолеты будут приземляться в аэропорту им. Хомейни. В сообщении уточнили, что иранские самолеты будут летать в Казань до конца октября.

В издании уточнили, что это третья попытка наладить регулярное авиасообщение между столицами Татарстана и Ирана. В предыдущие — рейсы долго не продержались.

14 мая пресс-служба Сбера сообщила, что в аэропорту Минеральных Вод имени Михаила Лермонтова начал работу новый терминал для внутренних рейсов. Председатель правления Сбера Герман Греф отметил, что банк активно инвестирует в развитие транспортной инфраструктуры России — от строительства высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург» до создания новых аэропортов. Он добавил, что развитие транспортной сети играет ключевую роль в развитии туризма.