Марий Эл получит субсидию на развитие туризма

Марий Эл получит 46,5 млн рублей федеральной субсидии по нацпроекту "Туризм и гостеприимство" в 2025 году. Средства направят на обустройство туристического центра в Йошкар-Оле, проведение событийных мероприятий, а также на поддержку общественных инициатив, сообщил глава республики Юрий Зайцев.

"В рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" в 2025 году 46,5 миллиона рублей федеральной субсидии будет направлено на: обустройство туристского центра Йошкар-Олы, проведение событийных мероприятий, поддержку общественных инициатив в сфере туризма", - написал он в Telegram-канале.

Зайцев отметил, что привлекательность республики для гостей из других регионов и стран растет с каждым годом. По его словам, в 2024 году турпоток в Марий Эл увеличился на 33% по сравнению с 2022 годом.

Глава региона напомнил, что в прошлом году в республике был построен пассажирский причал для речных судов в Козьмодемьянске. Работы провели в рамках проекта "Центр этнотуризма на Волге". Это увеличило число судозаходов на 20%. На 2025-2027 годы запланировано строительство причала в Юрине, на 2026-2028 годы - в селе Кокшайск.

Он отметил, что в 2024 году был разработан мастер-план развития туризма в республике до 2035 года. Документ охватывает все аспекты туриндустрии: инфраструктуру, транспорт, размещение и развлечения. План включает в себя 12 флагманских проектов, 32 быстрореализуемых инициативы и 43 долгосрочных проекта.