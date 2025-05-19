Опубликован список популярных городов России среди иностранных туристов

Екатеринбург вошёл в пятерку самых популярных городов России среди иностранных туристов. Об этом рассказал президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, для иностранных туристов самыми востребованными направлениями стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург.

Также Уманский подчеркнул, что больше всего туристов приезжают в Россию из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Ожидается, что летом 2025 года число иностранных туристов в России вырастет на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Уральская столица пользуется популярностью у туристов, поэтому не редко занимает лидирующие позиции в различных рейтингах в сфере туризма. Так, Екатеринбург вошел в пятерку популярных городов для спонтанных и одиночных путешествий. Такие путешественники останавливаются в среднем на два дня. Также этой весной уральская столица вошла в десятку популярных авианаправлений для путешествий с детьми из Москвы.