Туристам будет проще добраться до Алтая

«Аэрофлот» увеличивает число вылетов из Москвы в Горно-Алтайск в грядущем летнем сезоне. Сейчас авиакомпания выполняет по этому маршруту 9 рейсов в неделю. С 26 мая будет уже 14, а в июле-августе – 25, то есть до 4 рейсов в сутки. Для данного направления это рекорд.

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Из Москвы самолеты будут отправлять по понедельникам, средам, пятницам и субботам, из Горно-Алтайска – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Кроме того, летом «Аэрофлот» будет выполнять до 3 рейсов в неделю в Горно-Алтайск из Санкт-Петербурга – в понедельник, среду и пятницу.

Отметим, что на сегодня для желающих отправиться из Москвы в столицу Республики Алтай у этой авиакомпании самые выгодные предложения. Так, до конца мая и в июне можно найти прямой перелет за 13,5 тыс. руб. без багажа в одну сторону. У другого перевозчика, выполняющего беспересадочные рейсы – S7, самые дешевые билеты стоят 16,5 тыс.

На июль и начало августа «Аэрофлот» продает это направление по цене от 17,7 тыс. руб., S7 – от 20,4 тыс. А после 15 августа нацперевозчик предлагает лететь за 16,2 тыс. руб., на зеленых боингах минимальный вариант – 16,5 тыс.

Из Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск летом без пересадок будут летать «Аэрофлот» и Nordwind. У первого можно найти билеты на май за 11,7 тыс. руб., на июнь – 13 тыс., на июль – за 20 тыс. и на август – за 17,7 тыс. Второй в мае предлагает перелет минимум за 13,3 тыс. руб., в июне – за 14,4 тыс., в августе – от 12 тыс. руб.

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