Какие мероприятия стоит посетить в День города Санкт-Петербурга

Праздник выпадает на вторник, 27 мая, и продлится целую неделю.

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Санкт-Петербург – один из самых величественных городов России. Его история насчитывает не одну сотню лет. В честь города писали стихи, делали местом событий десятков известных литературных произведений. В 2025 году он празднует 322-летие. О том, какие мероприятия ждут гостей и жителей Северной столицы России, мы и расскажем.

История праздника

27 мая – неизменная дата празднования дня города Санкт-Петербурга.

Выбор не случаен, именно в этот день в 1703 году Пётр I заложил крепость на Заячьем острове. Примечательно, что царь сам начертил план сооружения, которое сейчас носит название Петропавловская крепость. Санкт-Петербург назван в честь апостола Петра, который, согласно христианскому учению, хранит ключи от рая. Нарекая город этим именем, Пётр I придавал ему значение «ключа от Балтийского моря».

В 2025 году памятная дата выпадает на вторник, поэтому мероприятия будут длиться дольше и затронут выходные. Начнётся празднование 22 мая, а завершится – 31-го.

Интересные мероприятия

Открывается праздничная эстафета ярким и живым Фестивалем тюльпанов на Елагином острове, увидеть новые сорта цветов можно с 17 по 25 мая. Гостей ждут арт-маркет и музыкальная программа.

«Санкт-Петербургский международный книжный салон» пройдёт на Дворцовой площади и в здании Главного штаба Государственного Эрмитажа с 22 по 25 мая. Это будет 20-й, юбилейный сезон «Книжного салона». Тут можно найти более 200 стендов с книгами, послушать лекции, пообщаться со знаменитыми писателями, приобрести редкие издания и посмотреть презентацию новых книг.

Самый «вкусный» способ отпраздновать день города – посетить Фестиваль мороженого. 24 и 25 мая на площади Островского можно будет не только насладиться прохладным десертом, но и поучаствовать в мастер-классах, играх, конкурсах, а также увидеть выступления творческих коллективов.

В субботу, 24 мая, с 11:00 до 14:00 на улицах города состоится уникальное шоу – Петербургский международный парад ретротранспорта и мототехники. Более 320 разных автомобилей проедет по центральным улицам Санкт-Петербурга. А с 12:00 до 19:00 на Инженерной улице, Замковой улице, набережной Фонтанки, площади Белинского и Караванной улице состоится выставка техники под открытым небом.

Знаковые мероприятия ожидают горожан и гостей 27 мая. В 10:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику «Медный всадник» на Сенатской площади. Одновременно с этим зажгутся огни Ростральных колонн. В полдень со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости прозвучит традиционный выстрел, он и станет сигналом для начала праздника.

В ночь с 30 на 31 мая Петербург окунётся в настоящую сказку, ведь в 23:15 на Адмиралтейской набережной начнётся светомузыкальное шоу «Музыка Дворцового моста». В полночь, когда пролёты начнут торжественно подниматься, Симфонический оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело исполнит «Гимн Великому городу» Рейнгольда Глиэра, а над Невой зажгутся огни Ростральных колонн. После продолжат звучать музыкальные шедевры отечественной и зарубежной классики в исполнении хора, солистов и оркестра Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина.

31 мая в 11:00 стоит отправиться в Муринский парк на историко-патриотический фестиваль «Кубок Александра Невского». Там пройдут настоящий конный турнир, реконструкции средневековых боёв и выступления музыкальных коллективов. Мастер-классы, интерактивные программы и фотозоны ждут всех гостей мероприятия, а самые спортивные могут попробовать преодолеть полосу препятствий.

Салют и световое шоу

Традиционный салют как завершение яркого праздника ждёт гостей и жителей Санкт-Петербурга в полночь 28 мая в рамках Петровского фестиваля огня. Фейерверк запустят с Петропавловской крепости, во время салюта разведут Дворцовый мост, а оркестр исполнит «Северную симфонию». Рекомендуем заранее занять места на Дворцовой набережной, стрелке Васильевского острова или у Троицкого моста. Также можно купить билет на ночной теплоход и полюбоваться салютом и Петровским фестивалем огня.

Помимо фейерверка, на Петровском фестивале огня цифровые художники создадут 3D-проекции уникальных световых картин. Мультимедийные технологии позволят отразить на стенах бастиона каллиграфические и классические акварельные работы.

Город-герой Ленинград, один из главных культурных центров Европы, город трёх революций и Северная Пальмира – всё это про Санкт-Петербург. 27 мая каждая улица будет пропитана атмосферой величия, а праздничная неделя завершит календарную весну и начнёт сезон белых ночей.