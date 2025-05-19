Названы самые популярные города для одиночных путешествий

В мае Сочи занял третье место среди направлений, которые россияне выбрали для одиночного путешествия. на регион пришлось 9%.

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Такие данные приводит сервис бронирований отелей и квартир Твил.ру. В среднем путешественники останавливались в Сочи на пять ночей.

Второе место в рейтинге заняла Москва, на которую пришлось 12% бронирований. Здесь путешественники останавливались в среднем на четыре ночи.

Лидером рейтинга признали Северную столицу, где останавливались 14% путешественников – одиночек. Номера в Санкт-Петербурге бронировались в среднем на четыре ночи.

Ранее эксперты рассказали, как сделать самостоятельно путешествие комфортным. Также сообщалось, что Евпатория вошла в топ-3 самых популярных мест для майского отдыха у россиян.