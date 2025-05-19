Перечислены самые дешевые города России для отдыха летом

Иркутск, Махачкала и Новосибирск вошли в список самых дешевых направлений для отдыха летом. Перечень городов для бюджетных путешествий раскрыли аналитики сервиса «Отелло», исследование есть у «Ленты.ру».

Средняя стоимость бронирования отелей с 1 июня по 31 августа в этих трех городах не превышает пяти тысяч рублей за ночь. При этом отмечается, что Дагестан и главным образом Махачкала входят в число наиболее популярных направлений этим летом.

«Также из доступных направлений стоит обратить внимание на Краснодар, Волгоград и Екатеринбург — здесь средняя стоимость ночи не превышает шесть тысяч рублей», — сказано в исследовании.

Ранее сообщалось, что самый дорогой билет на лето стоит россиянину как автомобиль. Путешественник заплатил больше миллиона рублей за полет в Турцию.