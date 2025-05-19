На острове Большой Уссурийский планируют построить гостиницу с яхт-клубом

Группа компаний "Эталон" представила в Хабаровске проект строительства на острове Большой Уссурийский на реке Амур гостиничного комплекса со спа-центром и яхт-клубом, который должен быть построен в течение 2025-2028 годов. Проект представил на питч-сессии российско-китайского форума в Хабаровске вице-президент ГК "Эталон" Дмитрий Демиденко.

"Сам объект планируется к размещению на участке площадью 5 гектаров земли, это 52 тысячи кв. метров. Совокупная площадь объектов, включая гостиничный комплекс и яхт-клуб со спа составит 13 тыс. кв. метров. Сроки реализации - 2025-2028 год", - рассказал Демиденко.

Он отметил, что ключевая цель проекта, это создание новой современной курортной инфраструктуры. На выделенном земельном участке на острове будет размещаться отель с новыми комфортабельными номерами и высококачественным обслуживанием. Также планируется создание спа-комплекса с зонами отдыха, с открытым бассейном, саунами, рассчитанный для международного туризма. Главной же деталью проекта будет новый яхт-клуб, а также инфраструктура для владельцев яхт и любителей парусного спорта.

В рамках форума организована питч-сессия, где регионы презентуют свой экспортный и инвестиционный потенциал. Мероприятие объединило представителей государственных органов власти, руководителей дальневосточных компаний и потенциальных инвесторов из Китая. Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края при поддержке группы ВЭБ.РФ выступает модератором сессии.

Российско-китайский форум проходит 19-20 мая в Хабаровске под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". Организаторами выступают правительство Хабаровского края при поддержке МИД России, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра. Оператором мероприятия является фонд "Росконгресс". Программа охватывает вопросы промышленной кооперации, транспорта, торговли, туризма, экологии и межкультурной коммуникации. Форум объединил свыше 3 тыс. представителей бизнеса, государственных структур, экспертов на более чем 30 площадках.