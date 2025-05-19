Кто такие туристы «фуди» и куда они ездят

Россияне стали проявлять больше интереса к нетрадиционным путешествиям. Теперь их все чаще интересует не просто отдых на берегу моря, а яркие впечатления, в том числе от кухни разных регионов.

В России растет спрос на гастротуры. За год интерес россиян к таким путешествиям вырос на треть.

В сравнении с допандемийными показателями рост составил в семь раз, сообщает BFM.

По словам ресторанного критика Дмитрия Алексеева, на рост показателей влияет желание туристов познакомиться с локальными деликатесами, особенно с собственным производством продуктов и вин.

Этот тип туристов включили в одну группу под названием «фуди». Их интересуют такие фестивали, как День огурца в Суздале или праздник корюшки в Санкт-Петербурге. Также есть спрос на традиционную кухню того или иного региона.

«Люди хотят приехать на курорт, где все продумано, где свое производство не только вин, но и продуктов — свои сыры, апшеронские овцы, бараны редкой породы», — цитирует издание ресторанного критика, издателя путеводителя Tastes of Russia Дмитрия Алексеева.

Ранее сообщалось, что иностранные туристы стали чаще приезжать в Россию. россиянам рассказали, какие направления небезопасны для путешествий.