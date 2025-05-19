Опубликован топ городов для туристов-одиночек

В мае 2025 года наблюдается значительный рост популярности индивидуальных путешествий. Такой вид поездок поднялся в позициях на 14%.

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Анализ данных сервиса «Твил.ру» показывает, что Санкт-Петербург лидирует в списке наиболее востребованных направлений для соло-туристов, привлекая 14% бронирований. Средняя стоимость ночи в Северной столице составляет 3,7 тыс. руб. Москва занимает второе место с 12% бронирований и средней ценой за ночь в 3,2 тыс. руб., пишет «Ъ».

Сочи, с долей в 9% бронирований, замыкает тройку лидеров. Отдых в Сочи обходится дешевле: средняя стоимость ночи составляет 2,1 тыс. руб., однако путешественники предпочитают оставаться здесь дольше – в среднем на 5 ночей.

Краснодар также вошел в пятерку популярных городов для одиночных путешественников, заняв пятое место. Здесь средняя стоимость ночи составляет 2,8 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки – 2 ночи.

Ранее «Кубань Информ» писал, что Сочи вошел в топ-5 популярных городов России у иностранных туристов. Курорт все чаще выбирают гости с Востока и Азии.