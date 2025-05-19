300-летнюю Кунгурскую ледяную пещеру закроют для туристов

С 20 мая Кунгурская Ледяная пещера закрывается для туристов. Это один из главных туристических брендов не только Пермского края, Урала, но и России. Пещера известна более 300 лет. Первые экскурсии сюда начали водить более 100 лет назад, еще до революции.

Кунгурская пещера находится на правом берегу реки Сылва. Возраст галерей — 10 тысяч лет. Одна из крупнейших карстовых пещер в европейской части России протянулась более чем на 8 километров. Лишь меньшая ее часть оборудована для посещений туристов. Туристический интерес вызывают находящиеся внутри пещеры гроты, озёра и так называемые «органные трубы» — высокие шахты, почти достигающие поверхности.

Изначально экскурсии в Кунгурскую пещеру стали частной инициативой предпринимателя Александра Хлебникова. Это было еще в начале ХХ века. Во времена СССР обслуживали пещеру несколько десятилетий научные учреждения. С 1959 года эту работу передали Пермскому совету по туризму. В наше время пещеру посещает до 200 тысяч туристов в год. Они приезжают как из разных регионов России, так и из-за границы.

В 2006 году компания «Сталагмит-Экскурс» получила лицензию на пользование недрами по части проведения экскурсий на период до 2050 года. И многие годы эта работа шла стабильно. Но начиная с 2022 года, стали возникать претензии со стороны региональных органов власти.

«Свободная Пресса» уже приводила мнение доктора географических наук, заведующей Кунгурской лабораторией-стационаром Горного Института УрО РАН Ольги Кадебской. Она сказала, в частности, что заявления представителей краевых властей об угрозе безопасности для туристов необоснованны.

Судебные споры фирмы «Сталагмит-Экскурс» и краевых властей идут уже три года. Представители компании отмечали, что выигрывают все суды.

Краевые власти в свою очередь обвиняли владельца лицензии в том, что он внёс конструктивные изменения в пещеру, пробил туннели общей протяженность более 200 метров, построил 35 бутобетонных стен и 30 подпорных колонн. На это представители фирмы-оператора и упомянутая заведующая лабораторией Ольга Кадебская отвечали, что туннелей в пещере всего два. Первый сделали еще в 1937 году, в сталинские времена, второй - в 1971 году, при Брежневе.

В этом году министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович на заседании комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обвинил оператора пещеры в нарушениях лицензионных требований и призвал лицензию отозвать. Представитель Минприроды России Ирина Пищаева тогда возражала, что лицензия указанной компании выдана законно.

Так или иначе, но 15 мая Российское агентство по недропользованию (Роснедра) отозвало-таки лицензию у фирмы-оператора пещеры. Основание - неустранённые нарушения природоохранного законодательства. Что же это за нарушения?

В ходе проверок было зафиксировано, что в 2018 году пробурили скважину на поверхности особо охраняемой природной территории, расположенной над пещерой. Скважина бурилась без проектной документации, и это первое нарушение. Хотя стоит иметь в виду, что скважина бурилась для геологического изучения недр. Договор предусматривал извлечение керна (образца породы) и оставление литологической колонки (разреза породы).

Надзорные органы обратили внимание, что геологическую информацию после изу­чения образца должны передавать в систему ФГБУ «Росгеолфонд», однако этого не было сделано. И это второе нарушение законодательства о недрах.

Наконец, Минприроды и Росприроднадзор отмечают, что вышеупомянутую скважину бурили на подведомственной министерству особо охраняемой территории (ООПТ) «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». Такие работы считаются строительными, проводить их на территории ООПТ без согласований нельзя. Получается, это третье нарушение?

И все эти нарушения связаны так или иначе со скважиной, которую пробурили семь лет назад. Ситуация выглядит, пожалуй, странно. Особенно если вспомнить, что фирму-оператора обвиняли в том, что пещера стала небезопасна для туристов.

В министерстве природных ресурсов Пермского края сообщили, что новая лицензия на пользование недрами будет выдана в установленном порядке федеральным лицензирующим органом — комиссией, созданной Роснедрами. Кому? Скоро узнаем.

Тем временем компания «Сталагмит-Экскурс» сообщает, что работа объекта, связанная с экскурсионной деятельностью, прекращается с 20 мая «на неопределенный срок». На главной странице сайта Кунгурской пещеры появилось крупное объявление: «Кунгурская ледяная пещера прекращает экскурсионную деятельность».

Корреспондент «Свободной Прессы» побеседовал с юристом компании «Сталагмит-Экскурс» Светланой Ожгибесовой, которая ведет дела организации в судах.

«СП»: Итак, отозвали лицензию у компании. Что теперь будет?

- Господин Беланович, министр природных ресурсов Пермского края, лично присутствовал в Москве на заседании комиссии Роснедр. Мы теперь будем закрываться, как только получим само решение. Будем сокращать людей. И обжаловать решение комиссии в суд, как незаконное.

«СП»: Сколько придется сократить людей?

- 140-150 человек. Поскольку если не работает пещера, нет покупателей сувениров, нет посетителей в кафе, туристы не будут останавливаться в гостинице. Поэтому останутся исключительно сотрудники, обеспечивающие жизнедеятельность объектов и их работу в ограниченном режиме до разрешения ситуации.

«СП»: Разрешение ситуации будет в суде? Жалобу когда подадите?

- В суд мы еще не подавали. Как только получим решение комиссии Роснедр, его обжалуем в суде, как ненормативный акт. Интересно, что решение Арбитражного суда Пермского края по нарушению, положенному в основу решения комиссии, еще даже не вынесено. Но такие у нас торопливые чиновники. А ГБУ уже подали заявку на лицензию.

«СП»: Что такое ГБУ?

- Бюджетные учреждения, которые создаются госорганами для ведения в том числе коммерческой деятельности. В данном случае - Пермская дирекция ООПТ.

Наверное, до вынесения решения суда, вступившего в законную силу, точку в этой истории ставить рано. Хотя сам по себе отзыв лицензии – важный поворот в истории конфликта.

Ранее «СП» рассказывала, что власти Пермского края планируют построить вблизи пещеры визит-центр и кордон. Насколько можно судить, территории, на которых предполагается это делать, — федеральная и частная (в собственности компании «Сталагмит-экскурс»). И это само по себе вызывает вопросы.

Интересно, что Госинспекция труда в Пермском крае совместно с прокуратурой уже проводят проверку обоснованности возможного сокращения 140 работников компаний «Сталагмит», «Сталагмит-Экскурс» и «ГТК» - «в целях недопущения социальной напряженности и массовой безработицы». Хотя если отобрана лицензия и экскурсионная деятельность в пещере прекращается как минимум на время, непонятно, чем занимать сотрудников и из каких источников платить им зарплату.

Основной вид экономической деятельности предприятия «Сталагмит» - деятельность гостиниц, а предприятия «ГТК» - торговля розничная сувенирами, изделиями народных промыслов. Да, для их работы вышеуказанная лицензия не требуются. Но очевидно, что после 20 мая, в силу прекращения работы пещеры, туристов уже не будет. Соответственно, некого будет селить в гостинице и некому будет продавать сувениры.

Конечно, в Кунгуре кроме знаменитой ледяной пещеры есть и другие достопримечательности. Но вряд ли скульптура «Пуп земли», памятник самовару, местные храмы и музеи способны вызвать хоть сколько-нибудь сопоставимый интерес туристов.

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