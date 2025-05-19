Как правильно спланировать автопутешествие из Нижнего Новгорода в Петербург

Санкт-Петербург – город, в который влюбляешься с первого взгляда. Он перед туристами предстает разным – и роскошным, и по-домашнему уютным. Корреспондент «ФедералПресс» захотела сменить обстановку и отправилась из Нижнего Новгорода в Северную столицу – без турфирм, билетов и готовых маршрутов. 1100 километров, два дня в пути, ночевка в Твери и обязательный заезд в Великий Новгород – так выглядел маршрут. За шесть дней девушка потратила меньше 50 тысяч рублей и готова рассказать, как увидеть максимум, потратив минимум. Публикуем ее рассказ от первого лица.

© РИА "ФедералПресс"

Дорога Нижний Новгород – Санкт-Петербург

Мы с мужем любим путешествовать на машине и решили проехать из Нижнего Новгорода в Петербург на своем транспорте, стараясь избегать платных дорог (проезд по ним обошелся бы не менее чем в шесть тысяч рублей в одну сторону). Маршрут построили заранее: ночевка в Твери, короткая остановка в Великом Новгороде и конечная точка – Санкт-Петербург.

Выехали рано, чтобы избежать пробок. По дороге остановились в любимом кафе во Владимирской области. Из-за аварии на М-7 пришлось выехать на платную дорогу, но ЦКАД проигнорировали – зря, это сэкономило бы время. К вечеру добрались до Твери, где переночевали в съемной квартире на окраине. Вечером устроили променад по городу, влюбившись в него в свете ночной подсветки.

Утром следующего дня двинулись дальше по живописной М-10, мимо лесов, полей, небольших населенных пунктов. В Великом Новгороде заехали в кремль, удивляясь, почему город путают с Нижним: Великий Новгород и Нижний Новгород – абсолютно разные города. К вечеру доехали до Петербурга и заселились в апартаменты на Васильевском острове.

Чем заняться в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург – город, который не нуждается в рекламе. О нем знает каждый житель России. Охватить его красоты невозможно за пару дней. Приезжая первый раз, стоит уделить внимание местам, которые просто нельзя пропустить. Я выделю лишь часть, уверена, что все главные достопримечательности у вас на слуху.

Эрмитаж – один из самых известных музеев мира. Да, он огромный, и за день его не обойти, но даже пара часов среди шедевров Да Винчи, Рембрандта, Ван Гога и других того стоят. Совет: закладывайте на Эрмитаж не менее трех часов, да, за это время вы не осмотрите его весь, но сможете заглянуть в самые интересные залы.

Петропавловская крепость – место, с которого начался город. Здесь можно подняться на колокольню собора, увидеть могилы русских императоров и даже позагорать на пляже у стен строения, если повезет с погодой. Прогулка в стенах крепости бесплатна.

Исаакиевский собор поражает масштабом. Вид с колоннады прекрасен, хоть за него и придется выложить несколько сотен из кошелька. Кстати, в городе есть еще парочка мест со смотровыми площадками, среди известных мне – звонница Смольного собора и Думская башня. Недавно открылась смотровая в «Лахта-центре», но попасть туда – большая удача, так как билеты разлетаются мгновенно.

Невский проспект, пожалуй, главная артерия города и сосредоточение красивых зданий. Здесь всегда людно, шумно и ярко. А виды улицы часто украшают магнитики или открытки.

Когда хочется увидеть город с другой стороны, стоит свернуть с протоптанных маршрутов. Даже прогулка без плана и маршрута – это открытие, потому что со всех сторон тебя окружают дома-дворцы, набережные и мосты.

Новая Голландия – остров, который когда-то был складом, а теперь стал модным пространством с кафе, лекциями и летними кинотеатрами. Здесь можно просто сидеть на траве с кофе и наблюдать за людьми.

Севкабель Порт – бывший заводской район у воды, превратившийся в арт-зону. Панорамные виды на залив, фуд-маркеты и вечерние концерты делают это место идеальным.

Дворы и парадные – отдельная магия Петербурга. В городе есть настоящие охотники за красивыми парадными.

Если хочется прикоснуться к современному искусству, то стоит отправиться в «Эрарту» – это самый большой частный музей в РФ. Выставки здесь часто провокационные, но интересные. Хотите сэкономить на билете – вместо «Эрарты» побывайте в «Арт-Музе». Это бесплатное выставочное пространство, занимающее несколько этажей.

Посмотреть СПБ в миниатюре можно в музее-макете «Петровская акватория», а всю страну – в «Гранд макет Россия». К слову, в Александровском саду под открытым небом есть выставка главных достопримечательностей в миниатюре. Необычно и фотогенично.

Петербург стоит на воде, и пропускать реки и каналы – преступление. Пока мониторила всевозможные варианты прогулок, выяснила – основных маршрутов четыре. Классический – это прогулка по рекам и каналам (есть более короткая, а есть та, что захватывает более 20 мостов и несколько набережных). Другое направление – по Неве, но достопримечательности охватываются лишь поверхностно, слишком короткий путь. Еще один вариант – вдоль северных островов с выходом в Финский залив. Отдельное внимание – к прогулкам в ночное время с ужином или живой музыкой, а также с возможностью посмотреть на разведение мостов с воды.

На чем сэкономить

Город настолько красив, что память телефона или фотоаппарата закончится быстрее, чем энтузиазм увидеть все. Центр можно обойти пешком, но в отдельных случаях понадобится общественный транспорт. Проезд по карте «Подорожник» дешевле, чем при оплате банковской картой. Если предстоит много ездить на метро или автобусах, то стоит купить «Подорожник» или оформить виртуальную карточку в приложении.

Еда в Петербурге – на любой вкус и кошелек, но если хочется сытно и дешево, ищите обычные столовые. Они есть даже в центре. Отдельного внимания заслуживают… булочные. В них есть не только выпечка, а вечером многие из них предлагают скидку до 25 % на товары.

Перед поездкой проверяйте дни бесплатного посещения музеев – иногда везет. И не забывайте про студенческие, пенсионные и другие скидки – они работают, как и в других городах. А еще ищите промокоды, скидки на экскурсии и бесплатные аудиогиды – с ними гулять интереснее и дешевле.

Среди бесплатных музеев я советую заглянуть в музей обороны и блокады Ленинграда.

К слову, в Петербурге полно персонажей в костюмах Петра I, Екатерины II и прочих «исторических личностей», которые норовят сделать с вами фото за бешеные деньги. Лучшая тактика – не вступать в диалог и проходить мимо. Это тоже позволит сэкономить бюджет.

Во сколько обошлась поездка в Санкт-Петербург

Питание: 14,1 тыс. рублей

Бензин: 9,4 тыс. рублей

Жилье: 8,5 тыс. рублей (благодаря будним дням).

Развлечения: 7,2 тыс. рублей

Платные дороги: 2,2 тыс. рублей

И были небольшие другие сопутствующие траты. В общей сложности за шесть дней путешествия мы потратили 43 тыс. рублей, что, как нам кажется, вполне бюджетно. Поездка получилась насыщенной, без строгого плана, но с массой впечатлений.

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