Эксперт рассказал, за что стоило бы штрафовать пассажиров самолетов

Росавиация не планирует вводить штрафы для авиапассажиров, встающих с мест раньше времени, по аналогии с авиакомпаниями Турции. Напомним, что встающим с мест до полной остановки двигателя пассажирам турецких авиакомпаний теперь грозит административный штраф. «Вечерняя Москва» узнала у бортпроводника Александра Андрианова, за какие нарушения следовало бы ввести наказания.

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Как рассказал эксперт, когда пассажиры покидают свои места в запрещенное время, это может создать неудобства другим людям.

«Инициатива у Turkish Airlines неплохая. В салоне самолета должен быть порядок. Люди, которые встают раньше времени, хотя еще должны сидеть на месте с пристегнутыми ремнями безопасности, могут создать опасность для себя и окружающих. Не редки случаи, когда пассажиры во время движения самолета встают, открывают багажные полки, а с них вываливается ручная кладь на соседних пассажиров, сидящих у прохода», — сказал он.

Однако бортпроводник считает, что вводить штрафы за подобные нарушения в России не нужно. Стюардессам будет сложно отследить нарушителей и привлечь их к ответственности.

«Сложно представить, как эту инициативу можно осуществить. Это довольно сложно. Если рассматривать среднестатистический пассажирский самолет, например, Boeing 737 или Airbus A319, А320, и А321, то в нем рабочие места бортпроводников находятся в начале и в конце салона. Если человек встанет на 15-м ряду, чтобы побыстрее взять багаж и выйти из самолета, в момент, когда для этого еще не было дано разрешения, то бортпроводникам будет довольно сложно бежать через весь салон, чтобы его идентифицировать, посмотреть место и вычислить личные данные», — объяснил Андрианов.

По его мнению, не нужно вводить штрафы для пассажиров российских авиалиний за нарушения порядка поведения в салоне воздушного судна. Люди должны научиться соблюдать правила авиакомпаний.

«Россиян не надо за что-либо штрафовать. Пассажиров самолетов нужно научить соблюдать определенные правила. Человек должен знать, что, покупая билет и поднимаясь на борт, он соглашается с условиями и правилами перевозки, по умолчанию их подписывает и обязуется соблюдать. Важно всегда внимательно слушать указания экипажа, изучать информацию о полете в открытом доступе. Не нарушайте правила и ведите себя хорошо. Дисциплина пассажиров не должна хромать. Однако, к сожалению, в силу менталитета или возраста невозможно повлиять на поведение некоторых людей. Возможно поведение пассажиров самолетов изменится только со временем, когда появится более прогрессивное и умное новое поколение россиян, и ситуация станет значительно лучше», — заключил собеседник «ВМ».

95 лет назад первая в истории стюардесса, американка Эллен Черч, выполнила свой дебютный рейс. До этого роль бортпроводников выполняли вторые пилоты. «ВМ» узнала тонкости профессии у Александры Костя, бортпроводника-инструктора с 25-летним стажем.