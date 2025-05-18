Туристы разошлись во мнениях по поводу непрерывных майских выходных

Опрос «Нужны ли непрерывные выходные с 1 по 9 мая?» вызвал живой отклик подписчиков тг-канала «Крыша ТурДома», за 2 дня ответы дали более 6,5 тыс. человек.

Мнения разделились примерно поровну. «Отличной идеей» вариант длинных выходных считает 49%. «Давно нужно сделать каникулы непрерывными, чтобы и в Новый год люди 10 дней отдыхали, и весной столько же», – пишут в комментариях. Некоторые отреагировали с юмором: «С 1 мая по 15 июня было бы в самый раз!»

У противников, которых в сумме 48%, свои аргументы: «Длинные праздники абсолютно бессмысленное мероприятие. Цены на туры взлетают в 1,5–2 раза, люди сидят дома. Лучше сделать дополнительную неделю к отпуску, а мы сами распорядимся, когда ею лучше воспользоваться». Интересно, что за такой вариант высказываются не только туристы, но и некоторые турагенты. «Ни в коем случае не вводить длинных непрерывных выходных – на праздники и так провал в продажах», – пишет представитель туркомпании, которая, по всей видимости, не избалована большим количеством премиум-клиентуры. Экономные туристы, как правило, откладывают бронирования на послепраздничный период, когда цены на туры идут вниз, а нерабочие дни предпочитают проводить дома или на даче, особенно в майские каникулы – погода обычно этому уже благоприятствует.

Напомним, с инициативой сделать в 2026 году дни с 1 по 9 мая нерабочими выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Минтруд пообещал рассмотреть предложение.