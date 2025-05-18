В каких реках России можно найти золото

Среди всех государств мира Россия занимает первое место по количеству полезных ископаемых. Так, наша страна — один из мировых лидеров золотодобывающей отрасли. Золото можно найти чуть ли не в каждой реке на Дальнем Востоке и Сибири.

По территории Челябинской области протекает горная река Санарка, которая относится к бассейну Тобола. Известен же этот водоём всей стране стал в XIX веке, после того, как академик Николай Кокшаров обнаружил там запасы золота. В своих научно-исследовательских работах он называл реку «Русская Бразилия». Благодаря стараниям Кокшарова на Санарке началась промышленная добыча драгоценного металла. Правда, на данный момент его основные запасы уже выбраны, и дальнейшая добыча признана нерентабельной.

Ещё одно из богатейших месторождений — бассейн реки Лены. Добыча в этом регионе началась в 1844 году. За последующие 150 лет удалось «достать» более полутора тысяч тонн золота. Ленские прииски на протяжении многих лет являлись одним из основных источников пополнения казны СССР. Сегодня многие месторождения, так же как и на Санарке, свёрнуты. Причина та же.

В Иркутской области, в бассейне реки Бодайбо расположено очередное золотое месторождение России. За полтора века, что велась разработка, получилось добыть более 620 тонн драгоценного металла. Золотодобытчики трудятся в районе Бодайбо и в настоящее время. Встретить же там можно как крупные песчинки, так и самородки.

Следующая река, в которой можно намыть золото — Талга (Амурская область). О её золотоносности известно ещё с 1893 года, но при этом на самородки размером с ладонь здесь можно наткнуться и по сей день.

Кроме того, золотоносные районы в России есть на Кавказе, Чукотке, Урале. Следовательно, золотой песок можно найти в водах практически любой реки, текущей с гор в долину. Но есть один нюанс — в отличие от Советского Союза в России свободная добыча золота запрещена. Правда, искателей это не останавливает, ведь для легализации деятельности достаточно заключить договор с какой-нибудь золотодобывающей компанией.