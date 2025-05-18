Как начался туристический сезон в Новосибирске

Высокий туристический сезон в Новосибирске стартовал в мае, и первые результаты оказались весьма обнадеживающими. Согласно аналитике сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок», с 1 по 15 мая количество гостиничных бронирований иностранцами увеличилось на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший рост бронирований наблюдается среди туристов из Белоруссии, Китая и ОАЭ. В целом по России также зафиксированы значительные увеличения: бронирования гражданами Кувейта выросли на 81%, Индии — на 65%, Турции — на 31%, а Саудовской Аравии — на 25%.

Аналитики «Островка» отметили, что самые дорогие бронирования на майские праздники совершали гости из Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ, в то время как более бюджетные варианты выбирали туристы из Белоруссии, Казахстана и Китая.

Светлана Фоменко, исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО), подчеркнула стабильный поток туристов из Казахстана и Белоруссии, а также растущий интерес со стороны Китая.

«Гости из Казахстана и Белоруссии всегда активно приезжают к нам не только с туристической целью, но и для посещения родственников. Турпоток из Китая только начинает восстанавливаться, и мы пока не достигли доковидных уровней. Однако есть все основания полагать, что количество гостей из Китая будет постепенно увеличиваться, особенно с возобновлением прямых авиарейсов между нашими странами. Также стоит отметить активизацию бизнес-туризма из ОАЭ», — добавила она.

Специалисты Яндекс Путешествия представили данные о регионах, где поездки на майские праздники стали дешевле по сравнению с прошлым годом. Новосибирская область заняла третье место в этом рейтинге, уступив лишь Республике Северная Осетия и Башкортостану.

Средняя продолжительность поездок в регион составляет два дня, а поиски отелей и апартаментов начинаются примерно за 13 дней до даты заселения. Средняя стоимость проживания снизилась почти на 4% по сравнению с прошлым годом и составила 5 840 рублей.

По оценкам Росстата, в 2024 году в Новосибирскую область было совершено 3,35 миллиона туристических поездок, что на 17% больше, чем в 2023 году. В коллективных средствах размещения, таких как гостиницы и хостелы, разместилось 40,5 тыс. иностранных граждан — на 7% больше, чем в прошлом году. Однако уровень турпотока из-за рубежа все еще не достиг доковидных показателей. В 2023–2024 годах наибольший интерес к региону проявляли граждане Казахстана, Китая и Узбекистана.