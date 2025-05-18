Популярный сервис составил тревел-календарь на лето

В июне эксперты рекомендуют отправиться в Санкт-Петербург.

Стоимость авиабилета из Москвы и обратно обойдётся от 7 тысяч рублей, сообщили специалисты OneTwoTrip.

Кроме того, они считают, что отдыхающим можно отправиться в Тунис: стоимость билета туда-обратно предлагается по цене не менее 63 тысяч рублей, но прямых рейсов нет.

Путешественникам также смогут выбрать Алтай. В июле там устанавливается оптимальная погода: днём не слишком жарко, ночами не холодно. Билеты из Москвы в Горно-Алтайск обойдутся в сумму от 29 тысяч рублей.

В последний месяц лета специалисты советуют отправиться в Зеленоградск, Балтийское море в это время максимально прогрето. На перелёт из российской столицы в Калининград туристы потратят около 11,5 тысячи рублей, а далее ещё час на электричке или автобусе, отметили журналисты «Известий».