Гостей «Русской Венеции» поразили флотилией расписных лодок

Около 20 тысяч человек побывало 17 мая на фестивале в Холуе - одном из центров лаковой миниатюры, известном в том числе своими расписными лодками. В этом году "Русская Венеция" собрала самую масштабную флотилию за все время существования. На воду спустили 14 "фараонок" и "драконов", в фотозоне на суше представили еще дюжину. Каждое судно было оформлено как арт-объект. В создании одного из них мог поучаствовать любой желающий - узоры в духе "сельского космизма" рисовал стар и млад.

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Фестиваль проходит в Ивановской области уже шесть лет, открывая событийный календарь. Туристы в Холуе любуются парадом "фараонок" (в это раз в нем участвовали спортсмены из региональной федерации гребли), знакомятся с местными художественными промыслами, слушают фольклорные песни, вкусно едят и просто гуляют среди домов с резными наличниками.

Село раскинулось по берегам реки Тезы, и раньше в разлив вода подходила вплотную к домам. Две недели поднималась, две недели отступала. Поэтому лодка была в каждой семье, а то и не одна. Почему в народе их окрестили "фараонками"? Единой версии нет.

Фараоны - это самоназвание жителей Холуя. Мы не холуйцы, не холуяне, не холуи… К слову, само слово Холуй произносится с ударением на первый слог и происходит, как недавно установили, от мужского имени. А вовсе не от синонима слова "раб". Так вот, одно из объяснений гласит, что некая царская особа, побывав в нашем селе во время половодья, сравнила разлив Тезы с разливом Нила, - рассказала художник и преподаватель Холуйского института живописи и лаковой миниатюры Анна Гордеева.

Другая версия связана с традицией расписывать днища лодок. На них в старину нередко изображали русалок. А русалок звали фараонками, возводя их племя к описанному в Ветхом Завете "войску фараонову", утонувшему в Чермном море. Так что, возможно, селяне получили свое прозвище как активные пользователи плоскодонок, украшенных сказочными девами.

Когда лодки решили сделать новым символом Холуя, то заложили новую традицию - каждый год к фестивалю готовят шесть "фараонок" с новым дизайном. Концепцию придумывает ивановская художница Мария Апалькова. С ее легкой руки на днищах, например, рисовали фантастических существ с рыбьими хвостами. Если есть женщины-русалки, почему бы не ввести в обиход "рыбакотов", "рыбаконей" и "рыбакоз"?.. Другая серия лодок была расписана геометрическими орнаментами, напоминающими о ситцевых узорах первых советских пятилеток. Темой 2025 года стал "сельский космизм".

- Русский народ отличает стремление ввысь, к чему-то запредельному, и уважение к труду. Даже в огородных работах есть своя философия. Мы решили соединить два этих мотива и предложили гостям фестиваля вместе с профессиональными художниками расписать одну из лодок звездами и редисками, - пояснила Мария Апалькова.

Старую плоскодонку предоставила для этого эксперимента Анна Гордеева. Готовый арт-объект будет стоять в открытом доступе возле ее дома в Холуе недалеко от храмового комплекса.

В день фестиваля на набережной имени князя Дмитрия Пожарского развернули большую ярмарку с продукцией фермеров и ремесленников со всей области. Туристы могли в экспресс-режиме осмотреть основные достопримечательности села: прогуляться, как говорили в Холуе, "вокруг вселенной", побывать в Течении, на Кавказе и в Крыму (некоторые части села издавна носят экзотические названия)…

А еще - испытать свою ловкость и меткость в необычных играх, выучить хотя бы припевы народных песен и узнать секреты промыслов, которые не без труда ищут свое место в экономике XXI века. В Холуе сохранили три такие традиции - иконопись, отпочковавшуюся от нее в прошлом столетии лаковую миниатюру по папье-маше и ажурную вышивку. Экскурсии и мастер-классы организовали музей Холуйского искусства и артель "Холуйская строчка", которые принимают гостей в течение всего года.