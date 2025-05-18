Пять портовых городов России, которые стоит посетить

Рассказали о самых интересных локациях от Калининграда до Владивостока.

© Чемпионат.com

«Россию омывают целых 13 морей, раскинувшихся от Арктики до субтропиков. Эти водные просторы — не только естественные природные границы, но и окна в другие страны и культуры. Приморские и портовые города всегда живут в особом ритме: здесь слышен гул кораблей, пахнет солью и водорослями, а атмосфера пропитана духом путешествий, открытий и приключенческих историй. Расскажу о самых интересных из них».

Калининград: порт с западным акцентом

Морской торговый порт Калининграда – единственный незамерзающий порт России на Балтике. Он лежит в устье реки Преголя, а с морем его связывает глубоководный Калининградский канал, по которому неспешно проходят грузовые суда и рыболовецкие траулеры. Порт активно связывает Россию с Польшей, Германией и странами Балтии – здесь всегда кипит жизнь: подъёмные краны, ряды контейнеров, солёный ветер с моря. А совсем рядом стартует одна из самых увлекательных прогулок по Калининграду – по набережной и территории Музея Мирового океана. Здесь можно пройти по трапу на легендарное научное-исследовательское судно «Витязь», заглянуть в каюты и капитанскую рубку, спуститься внутрь настоящей подводной лодки Б-413. Шхуны, маяки, макеты старинных парусников – всё это делает порт живым театром морской истории, где оживают сюжеты Жюля Верна и Александра Грина.

Мурманск: форпост в Арктике

Мурманский морской торговый порт – крупнейший за Полярным кругом и важнейший незамерзающий порт Северного Ледовитого океана. Он специализируется на угле, металлах, рыбе и арктических грузах. Через него идут поставки на Кольский полуостров и в северные регионы России. Главная достопримечательность – порт атомного ледокольного флота во главе с легендарным ледоколом «Ленин», первым в мире атомным судном, ныне превращённым в музей. Из порта отправляются круизы вдоль побережья Баренцева моря, а иногда можно наблюдать погрузку или прибытие арктических экспедиций – зрелище поистине завораживающее.

Владивосток: порт на краю света

Морской порт Владивостока – ключевой узел на побережье Тихого океана, где сходятся маршруты из Японии, Китая и Южной Кореи. Контейнеры, рыба, нефть, автомобили – всё это ежедневно проходит через его причалы, превращая порт в оживлённый центр дальневосточной логистики. Отсюда легко выйти к Портовой набережной: прогулка вдоль воды приведёт к старым причалам, бывшим докам и зданиям с морским прошлым. У Морского вокзала бросают якорь круизные лайнеры, а от пирсов отходят катера к острову Русский, в сторону Токаревского маяка и вдоль бухты Золотой Рог.

Новороссийск: южный порт-глубоководник

Новороссийск – самый глубоководный порт России и один из крупнейших на всём европейском побережье. Здесь круглосуточно кипит работа: гигантские танкеры выгружают нефть, баржи загружаются зерном, массивные краны перетасовывают металлоконструкции. Через эти причалы проходит внушительная доля российского экспорта, и город буквально живёт вместе с портом. Стоит лишь выйти на набережную – и Цемесская бухта разворачивается как на ладони. На горизонте движутся грузовые суда, вблизи – причалы и цепочка портовых кранов, у которых как будто нет выходных. Здесь же, у самого берега, стоит на якоре крейсер «Михаил Кутузов» – боевой корабль, ставший музеем. Это не просто экспонат, а часть живой портовой панорамы, где история встречается с современным ритмом морской торговли. Да и сам новороссийский порт – не фон, а почти главный герой городской сцены.

Архангельск: порт на Северном морском пути

Архангельск – город, где море вплетено в ткань истории. Именно здесь, на берегах Северной Двины, возник первый морской порт России, откуда ещё в XVI веке уходили корабли в Европу задолго до появления Петербурга. С тех пор порт не терял значения: он вырос, сменил облик, но остался окном в Арктику. Сегодня Архангельский морской порт – это сложная система причалов, складов и судов, обслуживающих Северный морской путь. Здесь готовят караваны для полярных станций, грузят провиант и материалы для удалённых поселений, принимают ледоколы и исследовательские суда. Всё работает точно и чётко: в этих широтах море не прощает суеты.

Однако архангельский порт – это не только индустрия, но ещё и атмосфера. Прогуливаясь вдоль набережной, можно увидеть, как смешиваются история и современность: за грузовыми кранами – силуэты церквей, над рекой – крики чаек и гудки судов. В шаге от воды – Северный морской музей, где собраны штурманские журналы, приборы, карты, модели судов. Здесь особенно остро ощущаешь масштаб морского пути, ведущего сквозь льды и вечную зиму к незнакомым далёким рубежам.