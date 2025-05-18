Как и где отдохнуть недалеко от столицы

104 года назад Совнарком издал декрет об организации в Советской России домов отдыха. Сегодня они вновь набирают популярность среди туристов. «Вечерняя Москва» выяснила, в каких домах отдыха можно с комфортом провести время недалеко от Москвы.

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Физкульт-привет

Для активного отдыха всей семьей отлично подойдет парк-отель «Басовское». Гостей ждет трехразовое питание — шведский стол, площадки для игры в футбол, волейбол и теннис, а также 50-метровый бассейн.

Стоимость: от 12 300 рублей с человека за ночь.

Тверская обл., Кимрский р-н, территория «Басовское».

Забрасываем удочки

За спокойным отдыхом можно отправиться в загородный клуб «Александръ». Пока мамы будут отдыхать в спа-центре, а дети прыгать на батуте, папы могут поехать на рыбалку: снаряжение в отеле предоставят.

Стоимость: от 6000 с человека за ночь.

Одинцовский городской округ, д. Власово, ул. Лесная, 4

Сезон охоты

Для желающих приобщиться к забавам наших предков свои номера предоставляет база отдыха «Усадьба охотника». Здесь 25 тысяч гектаров угодий, гостей сопровождает егерь, а снаряжение выдают на месте.

Цена: От 13 500 рублей с человека за ночь.

Московская обл., городской округ Клин, д. Денисово, территория «Усадьба охотника»

Только мы с конем

Любители животных точно оценят предложение парка-отеля и центра конного отдыха «Караван». Здесь можно снять номер, чтобы не ездить к лошадям издалека. Гости могут пройти обучение азам конного спорта. Также в парке-отеле можно поиграть в уличные шахматы, баскетбол, пострелять из лука. А в жаркие дни — охладиться, сплавившись на надувных лодках по реке Нара, и съездить на экскурсию на водопад Радужный.

Стоимость: от 6500 рублей с человека за ночь.

Калужская обл. Жуковский р-н, д. Инино

Родной дух

Загородный клуб «Барин» предлагает проживание в добротных деревянных домиках. Гостям доступны русская баня на дровах, конные прогулки, пейнтбол и прокат квадроциклов. В ресторане подают блюда русской кухни. Дети погуляют в контактном зоопарке, потренируются в лучном тире.

Стоимость: от 4500 рублей с человека за ночь.

Московская обл., городской округ Щелково, д. Протасово, ул. Весенняя, 4.

Диана Фердман, основатель и руководитель туристической компании: