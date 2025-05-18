Подмосковья белый песок: как и где отдохнуть недалеко от столицы
104 года назад Совнарком издал декрет об организации в Советской России домов отдыха. Сегодня они вновь набирают популярность среди туристов. «Вечерняя Москва» выяснила, в каких домах отдыха можно с комфортом провести время недалеко от Москвы.
Физкульт-привет
Для активного отдыха всей семьей отлично подойдет парк-отель «Басовское». Гостей ждет трехразовое питание — шведский стол, площадки для игры в футбол, волейбол и теннис, а также 50-метровый бассейн.
- Стоимость: от 12 300 рублей с человека за ночь.
- Тверская обл., Кимрский р-н, территория «Басовское».
Забрасываем удочки
За спокойным отдыхом можно отправиться в загородный клуб «Александръ». Пока мамы будут отдыхать в спа-центре, а дети прыгать на батуте, папы могут поехать на рыбалку: снаряжение в отеле предоставят.
- Стоимость: от 6000 с человека за ночь.
- Одинцовский городской округ, д. Власово, ул. Лесная, 4
Сезон охоты
Для желающих приобщиться к забавам наших предков свои номера предоставляет база отдыха «Усадьба охотника». Здесь 25 тысяч гектаров угодий, гостей сопровождает егерь, а снаряжение выдают на месте.
- Цена: От 13 500 рублей с человека за ночь.
- Московская обл., городской округ Клин, д. Денисово, территория «Усадьба охотника»
Только мы с конем
Любители животных точно оценят предложение парка-отеля и центра конного отдыха «Караван». Здесь можно снять номер, чтобы не ездить к лошадям издалека. Гости могут пройти обучение азам конного спорта. Также в парке-отеле можно поиграть в уличные шахматы, баскетбол, пострелять из лука. А в жаркие дни — охладиться, сплавившись на надувных лодках по реке Нара, и съездить на экскурсию на водопад Радужный.
- Стоимость: от 6500 рублей с человека за ночь.
- Калужская обл. Жуковский р-н, д. Инино
Родной дух
Загородный клуб «Барин» предлагает проживание в добротных деревянных домиках. Гостям доступны русская баня на дровах, конные прогулки, пейнтбол и прокат квадроциклов. В ресторане подают блюда русской кухни. Дети погуляют в контактном зоопарке, потренируются в лучном тире.
- Стоимость: от 4500 рублей с человека за ночь.
- Московская обл., городской округ Щелково, д. Протасово, ул. Весенняя, 4.
Диана Фердман, основатель и руководитель туристической компании:
— В последнее время люди значительно реже летают за границу, поэтому отдых внутри страны набирает обороты. Дома отдыха очень удобны, потому что зачастую расположены недалеко от места проживания отпускников. Все более популярными становятся санатории — один из видов домов отдыха. После пандемии люди больше внимания уделяют своему здоровью.В поисках мест для отдыха москвичи стали чаще обращать внимание на преимущества загородной жизни. Какова средняя стоимость аренды дачи, выясняла «Вечерняя Москва».