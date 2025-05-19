Сколько китайских туристов посетили Россию по электронной визе

Свыше 400 тыс. китайских туристов воспользовались механизмом единой электронной визы с момента ее запуска в 2023 году. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков в ходе российско-китайского форума в Хабаровске.

С августа 2023 года китайские граждане могут воспользоваться единой электронной визой.

"У нас число иностранных туристов в прошлом году превысило 5 млн, это рост на 30% по отношению к 2023 [году]. Больше всего туристов, кстати, прибыло из Китая - более 1 млн человек, - сказал Вахруков. - Постепенно здесь формируется основная точка входа для путешествий китайских туристов по Дальнему Востоку и по России в целом. Все основывается на таких больших и системных мерах регулирования: прежде всего, это единая электронная виза. У нас более 400 тыс. китайских туристов воспользовались механизмом электронной визы с момента ее запуска".

Замглавы ведомства отметил, что между Россией и КНР также действует механизм организованных туристических групп на безвизовой основе.

"По групповым безвизовым поездкам уже накопленным итогом за 2024 год более миллиона человек посетили Россию и Китай. Я имею в виду взаимные туристические обмены, это важно", - уточнил он.

Российско-китайский форум проходит 19-20 мая в Хабаровске под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". Организаторами выступают правительство Хабаровского края при поддержке МИД РФ, Минэкономразвития России, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и Российского экспортного центра. Оператором мероприятия является Фонд Росконгресс. Программа охватывает вопросы промышленной кооперации, транспорта, торговли, туризма, экологии и межкультурной коммуникации. Форум объединил свыше 3 тыс. представителей бизнеса, государственных структур, экспертов на более чем 30 площадках.