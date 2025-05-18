Какие достопримечательности в европейском стиле можно увидеть в Приволжье

Приволжье – это не только бескрайние речные просторы и старинные города с богатой историей. Здесь можно найти уголки, которые удивят даже самого искушенного путешественника: «шотландский» мост посреди чувашских полей, средневековый замок на берегу Волги и набережную, словно перенесенную из Европы. Если хочется увидеть что-то необычное, вот три места, которые точно стоит добавить в маршрут.

Мост как в Шотландии: Мокринский виадук

Где искать: Чувашия, недалеко от деревни Мокры.

Что общего между Шотландией и Чувашией? На первый взгляд – ничего. Но стоит взглянуть на Мокринский мост, и ассоциации с шотландскими пейзажами становятся очевидными. Этот огромный арочный виадук, построенный в 1918 году, когда-то был вторым по величине железобетонным сооружением в Европе. Сегодня он заброшен, но от этого только интереснее.

Мост напоминает виадук Гленфиннан, по которому мчался «Хогвартс-Экспресс» в фильмах о Гарри Поттере. Только вместо горных склонов вокруг – колоритное поле и тишина. Рельсы давно демонтированы, но смельчаки забираются на само полотно, чтобы сделать эффектные фото или просто полюбоваться видом.

Сюда лучше приезжать на закате – в лучах заходящего солнца мост выглядит особенно атмосферно. А если повезет с погодой, можно застать туман, который добавит шотландского колорита.

Неоготический замок как в Средневековье: замок Гарибальди

Где искать: Самарская область, поселок Хрящевка.

Кажется, что время здесь остановилось несколько веков назад. Замок Гарибальди с его башенками, гаргульями и резными фасадами выглядит так, будто его строили не в XXI веке, а в эпоху рыцарей и трубадуров.

На самом деле это новодел, но какой! Бизнесмен Олег Кузичкин задумал построить здесь аквапарк, но в процессе увлекся и создал целый средневековый ансамбль. Фасады искусственно состарены, а вокруг расставлены скульптуры героев европейских легенд: король Артур, Ланселот, Беовульф.

Сейчас замок еще достраивается, но он уже стал популярной локацией для фотосессий и прогулок. В будущем здесь планируют открыть отель, но пока можно свободно гулять вокруг, представляя себя героем рыцарского романа.

Европейская набережная: Йошкар-Ола

Где искать: столица Марий Эл, набережная Брюгге.

Йошкар-Ола – город, который умеет удивлять. Здесь можно почувствовать себя то в Бельгии, то в Италии, то в Германии. Все благодаря набережным – уникальному архитектурному ансамблю, построенному в 2000-х годах.

Пряничные домики в стиле фламандской готики, кукольный театр, напоминающий замок Нойшванштайн, памятник Рембрандту и даже копия венецианского дворца Дожей – здесь собраны самые узнаваемые элементы европейской архитектуры.

Автор идеи этого преображения – бывший глава республики Леонид Маркелов. Не все жители были в восторге от такой масштабной стройки, но туристы оценили: теперь Йошкар-Олу называют «маленькой Европой» России.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, что посмотреть в Чебоксарах и Йошкар-Оле. Узнать подробнее о достопримечательностях двух соседствующих городов советуем в отдельных статьях.