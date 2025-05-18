В Волгограде состоялся традиционный фестиваль индийской культуры

Вот уже четвертый раз Центральный парк культуры и отдыха в Волгограде принимает представителей и почитателей индийской культуры. К главной сцене до открытия праздника стекался народ – женщины в сари и мужчины в дхоти – традиционных индийских одеждах. В ярмарочной зоне для всех желающих работали мастер-классы по индийскому татуажу, примерки сари, росписи рук мехенди, йоги для взрослых и детей.

Василий, или Вишма Моха Джаганат Дас, приехал на фестиваль из Индии. Выходец из России, он уже 6 лет живет на Востоке, а в Волгоград прибыл, чтобы участвовать в фестивале индийской культуры и показать поющие чаши.

«Здесь, на ярмарочном месте, в этой круговой сфере, где мы расположились, очень удобно общаться с гостями фестиваля, – говорит молодой человек. – В России традиционно любили индийскую культуру и духовные практики, и мы считаем, что такие фестивали роднят нас еще больше».

На главной сцене ЦПКиО фестиваль торжественно открыл монах Бакти Багавата Нритакешава Свами. Одетый в традиционную оранжевую одежду последователей Кришны мужчина объявил о том, что символ праздника – колесница – отправится в путь по парку под традиционную мантру «Харе Кришна». Сигналом к движению стало разбитие ананаса, осколки которого по поверью, приносят удачу любому, кто их подобрал и сохранил. После этого колесница отправилась в путь по парку в сопровождении последователей Кришны.

Индийская музыка и пение мантры, уверены последователи учения Кришны, способствует очищению ума и достижения божественной любви. На всем протяжении движения колесницы ритмы индийской музыки привлекали внимание посетителей парка – они присоединялись к праздничному шествию. В конце пути монахи раздали участникам все фрукты, которые были на колеснице, – бананы, ананасы, апельсины и виноград – около 300 кг.

«Мы сотрудничаем много лет, – рассказала ответственная за индийский фестиваль в Волгограде Ольга Кузнецова. – Праздник колесницы проводим более 35 лет в разных городах. Сегодня здесь 350 человек из разных городов – и танцевальная группа, и йоги, и просто последователи духовного наследия Кришны. Фестиваль имеет культурное и духовное значение для укрепления дружбы между Россией и Индией. Мы стремимся, чтобы здесь объединялись люди разных конфессий и национальностей».

Ярким завершением праздника стал вечерний фестиваль красок холи.