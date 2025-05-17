Стало известно, сколько посетило гостей парусник «Крузенштерн»

Не менее 5 тыс. человек посетили барк "Крузенштерн" за четыре дня его визита на Маврикий. Это высшее руководство и обычные граждане островного государства, российские соотечественники, туристы, представители иностранных дипмиссий, говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства РФ.

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Экипаж предложил посетителям экскурсии по паруснику, поделился историями из морской жизни, ознакомил с музеем судоходства, экспонатами со всего света. Визит барка стал знаковым событием для Маврикия. 18 мая "Крузенштерн" отправится к родным берегам, в Калининград.

"Крузенштерн" не был на Маврикии почти 20 лет. Барк преодолел около 9,5 тыс. морских миль (17,5 тыс. км), чтобы добраться до острова. На подходе к столице Порт-Луи его встречали российские кайтсерферы.