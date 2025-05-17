Путин приказал представить предложения по развитию туризма в Арктике

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ подготовить предложения по развитию в Арктике туристических кластеров и обеспечению их транспортной и иной инфраструктурой. Перечень поручений по итогам рабочей поездки в Мурманск опубликован на сайте Кремля.

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«В целях повышения туристского потенциала арктических территорий, в том числе территорий Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Архангельской и Мурманской областей, подготовить при участии институтов развития и представить предложения по развитию на арктических территориях туристических кластеров и обеспечению их объектами транспортной и иной инфраструктуры», — говорится в документе. Доклад по поручению президент ждет до 1 июня 2025 года.

Согласно поручению, необходимо рассмотреть с учетом ранее данных указаний вопросы о поддержке проектов по развитию туристической инфраструктуры, реализуемых в Арктической зоне, и о включении в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" (с уточнением его основных параметров) проектов по обустройству туристической инфраструктуры Белого моря. Доклад об этом Путин ждет до 1 июля 2025 года.

Ответственными назначены глава российского кабмина Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица субъектов РФ, территории или части территорий которых входят в состав Арктической зоны.