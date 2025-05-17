«Отвратительное обслуживание!» Турист напал на РЖД из-за соседей по вагону

Туристка обвинила РЖД в отвратительном обслуживании из-за запаха ног соседей по вагону. В ночи она разразилась истерикой не только в собственном вагоне, но и в соцсетях РЖД:

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«Еду в 3 часа ночи в вонючем вагоне! Отвратительное обслуживание! В вагоне воняет потными ногами и носками! Я спать не могу».

Представители перевозчика, которые повидали на своем веку уже множество претензий, в этот раз прямо опешили:

«Извините, но нам немного непонятно, на что именно вы жалуетесь в отношении обслуживания в поезде. Железнодорожники не несут ответственности за гигиену пассажиров».

Мнение компании поддержали и другие туристы:

«Вы себя слышите? Как вы себе это представляете? Женщина подходит к вонючему мужику и сообщает ему о необходимости помыть ноги? Попробуйте сами, потом поделитесь здесь опытом».

Тем не менее пассажирку, ехавшую «на важную встречу», это не остановило:

«Вы обязаны перевести нечистоплотных пассажиров в иной вагон. Давайте проводники начнут уже сообщать информацию о необходимости соблюдения пассажирами правил личной гигиены, а не только выручку нарабатывать по продаже шоколадок, чтоб премию получить».

Напоследок перевозчик посоветовал пассажирке пригласить к себе начальника поезда через проводника:

«При наличии свободных мест в других вагонах можно переоформить билет в пути. Возможно, потребуется доплата».

Ранее TourDom.ru писал, что пассажир так спешил на свой рейс, что убежал в самолет после досмотра без обуви.