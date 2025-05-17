Турэксперт рассказала о главных гастрономических фестивалях лета

Еда – это не просто калории и вкус. Это традиции, ритуал и мощный "социальный клей": именно за столом решаются важные вопросы, делятся секретами, а праздничный стол – центр любого торжества, будь то свадьба или день рождения. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает о самых интересных фестивалях еды, которые пройдут этим летом.

Огурцы в Суздале

Суздальские огурцы – это уже своеобразная достопримечательность. Праздник проводится каждый год во вторую или третью субботу июля, как раз в разгар сбора урожая. В этом году мероприятия пройдут 19 июля.

Огуречные гулянья традиционно состоятся в Музее деревянного зодчества. На площади установят "Обжорный", "Ремесленный" и "Засолочный" ряды, прогулявшись вдоль которых можно побаловать себя вкусненьким. Например, продегустировать огуречные пироги и варенье, сделать собственный оберег Акилы-огуречника и научиться фигурно нарезать огурцы. Также местные хозяйки поделятся своими домашними рецептами.

Как добраться и сколько стоит: на автобусе от Центрального автовокзала, в пути – чуть больше четырех часов, стоимость билетов – от 800 рублей в одну сторону. Билеты на праздник пока не появились, однако в 2024 году входной стоил 1 000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей.

Сыр в Истре

Фестиваль на территории сыроварни Олега Сироты пройдет в этом году 1–3 августа. Традиционно здесь можно будет продегустировать и купить разные виды сыров – от привычной моцареллы и рокфора до пармезана с пажитником и старовологодского сыра. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по сыроварению, кулинарные мастерские по приготовлению разных сырных блюд, а также мастер-классы по гончарному мастерству, ремесленные ярмарки, розыгрыши призов и выступления артистов.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Рижского или Курского вокзалов до станции "Новоиерусалимская" (примерно полтора часа в одну сторону и от 189 рублей – за билет по карте "Тройка"), от станции в дни фестиваля до сыроварни будут курсировать шаттлы. Информация о входных билетах пока не появилась, но в предыдущие годы вход был свободным.

Вишня в Тамбовской области

Село Уварово в Тамбовской области с давних пор славится своими вишневыми садами. Каждое лето здесь проходит фестиваль "Вишневарово", где из вишни не готовят разве что шашлык, но зато подают его обязательно с вишневым соусом. Вишневое варенье, вишневый мохито, вишневый суп и, естественно, самые разнообразные сладости и пироги с вишней – все это тут можно будет попробовать. Помимо дегустаций, ожидаются кулинарные мастер-классы, в том числе по приготовлению мясных блюд (с вишневым соусом), а также разнообразные конкурсы и дефиле. В прошлом году, например, были модные показы для котов и собак. В этом году фестиваль пройдет 11–12 июля.

Как добраться и сколько стоит: до Уварове можно доехать на поезде с Павелецкого вокзала: 12 часов в пути и от 2 400 рублей – за плацкарт в одну сторону, также можно сначала долететь до Тамбова (от 7 300 рублей туда-обратно и час в пути в одну сторону), а оттуда – на электричке до Уварова (примерно 2,5 часа и от 329 рублей за билет). Вход на фестиваль свободный.

Сибирские угощения в Новосибирске

Масштабный гастрофестиваль на Михайловской набережной, в рамках которого проводятся как развлекательные мероприятия, так и предпринимательский форум, пройдет с 11 по 13 июля. Для гостей организуют огромный фуд-корт, кулинарные мастер-классы и ярмарки, но гвоздь программы – это кулинарные баттлы, в которых участвуют команды любителей и профессионалов по десять человек (записаться нужно заранее). Приготовить нужно будет блюдо сибирской кухни, какое именно – заранее неизвестно, продукты тоже выдадут только в момент начала состязания. Каждой команде полагается свой профессиональный шеф-повар, который поможет советами и будет руководить процессом. После баттла все приготовленное можно съесть. Стоимость участия – 3 500 рублей с человека, для детских команд – 2 500 рублей с каждого желающего.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Новосибирска – от 13 тысяч рублей туда и обратно, в пути – около четырех часов в одну сторону. Вход на фестиваль свободный, участие в отдельных мероприятиях может быть за дополнительную плату.

Крабы на Камчатке

Настоящие вкусы Камчатки не переносят расстояний, считают организаторы фестиваля и добавляют, что истинный вкус лишь в живой, нетронутой атмосфере полуострова. Фестиваль в этом году пройдет с 15 по 22 июня: будут гастроужины со свежими крабами и икрой в разных ресторанах Петропавловска-Камчатского и его окрестностях, народные гулянья с массовым сбором папоротника, ярмарки и встречи с шеф-поварами.

Кульминация гастропраздника состоится 21 июня с дегустациями и дискотекой. Также для туристов организовали тур, в который уже все включено: от проживания в четырехзвездочном отеле и трехразового питания до экскурсий к вулканам, морского круиза и посещения всех мероприятий фестиваля, доплатить нужно будет за перелет на Камчатку и при желании – за дополнительные экскурсии в свободный день и алкогольные напитки.

Как добраться и сколько стоит: самолетом до Петропавловска-Камчатского (8–12 часов в пути в одну сторону и от 50 тысяч рублей – за билеты туда и обратно). До главной локации фестиваля (спа-отеля "Лагуна") – примерно 30 минут на такси от аэропорта. Тур на семь дней от организаторов фестиваля – 255 тысяч рублей с человека при двухместном размещении и 320 тысяч рублей – при одноместном. Вход на фестиваль в спа-отеле – 1 500 рублей с человека (при покупке тура этот билет уже включен в стоимость).