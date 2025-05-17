На что обязательно стоит взглянуть, проезжая Воронежскую область

Отправляясь на юг по трассе М4, многие автопутешественники без остановки проезжают Воронежскую область. Однако если бы они задержались там на несколько дней, то поняли бы, почему местные жители называют Воронеж городом куража. А еще познакомились бы с местными бобрами, попробовали черный зефир — сладость, после которой лучше не улыбаться, увидели бы множество чудес природы и окунулись в мир древних донских легенд. О том, чем заняться в Воронежской области, — в материале «Ленты.ру».

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Воронеж — город куража

В Воронеже живет более миллиона человек, и 150 тысяч из них — студенты. Это неслучайно — в городе находятся несколько крупных институтов и университетов, например, Воронежский государственный университет (ВГУ). Именно здесь два курса отучился старший сын кубинского лидера Фиделя Кастро Фидель Кастро Диас-Баларт. Позднее он даже приезжал в Воронеж с отцом с официальным визитом.

Население города молодое, и настроения на его улицах царят оживленные. Поэтому неофициально Воронеж называют городом куража. Местный комедийный проект Comedy Center в 2013 году даже посвятил этому песню.

«Фраза «Воронеж — город куража» уже давно отложилась в сознании россиян, и, по мнению экспертов, городу надо этим пользоваться. Например, необходимо создавать продукты, которые говорили бы о том, что в Воронеже постоянно кипит жизнь», – издание «Вести. Воронеж» материал «Кураж и бомбежка. Как Воронеж стал российским городом-мемом».

Множество рюмочных и баров, подтверждающих этот неофициальный статус, расположились неподалеку от улицы Комиссаржевской, среди них — гастропаб «Черная река». На одной из стен заведения гости оставляют рецепты, по которым готовили их бабушки и прабабушки. Сотрудники ресторана и сами ищут традиционные для Воронежской области рецепты, для чего отправляются в экспедиции по области. Затем эти рецепты отражают в меню, придавая им ноту современности: так, например, там подают салат с мраморным сомом в манке или запеченного в красной глине воронежского осетра на каше из бородинского хлеба.

А еще настойки там приносят в подставке из настоящей меловой породы. Это небольшое напоминание об одной из достопримечательностей Воронежской области — могучих белых горах.

Неподалеку от улицы Комиссаржевской расположен кукольный театр «Шут», а рядом с ним — памятник сеттеру Белому Биму Черное ухо, четвероногому герою повести Гавриила Троепольского. Правда, у металлического пса ухо не черное, а золотое. Местные жители верят, что, если загадать желание и потереть ему ухо, желание обязательно исполнится.

Рядом с театром — главная улица города, проспект Революции. На ней расположен Воронежский академический театр драмы, построенный в 1787 году. Во время Великой Отечественной войны в здание попала бомба, а позднее театр полностью сгорел. Но после того как Воронеж освободили, драмтеатр стал одним из первых восстановленных сооружений в городе. В конце 1944 года в нем уже шла пьеса «Горе от ума».

В центре города можно также заглянуть в Кольцовский сквер, названный в честь родившегося в Воронеже русского поэта Алексея Кольцова, увидеть построенный в начале XIX века каменный мост и посидеть на «стуле от жлобства», который, согласно городской легенде, способен исцелить от жадности и других пороков. Лечебный стул расположен на улице, названной в честь другого знаменитого уроженца Воронежа — писателя Андрея Платонова.

Еще одна важная гастродостопримечательность города — Центральный рынок на Пушкинской улице. Здесь каждый турист сможет найти съедобные сувениры — от мясных деликатесов до сыров фермерского производства. Здесь же среди местных сладостей спрятался «Воронежский чернозем» — зефир с добавлением бамбукового угля. 100 граммов необычной сладости обойдутся в 150-200 рублей.

«Когда кушаете, имейте в виду: зубы, губы, все будет черное. Но быстро смывается», – Валерия Сергаева, местный житель, экскурсовод.

От центра города можно прогуляться до Адмиралтейской площади и Петровской набережной. К берегу пришвартован большой корабль-музей со звучным именем «Гото Предистинация», или «Божье предвидение». 300 рублей стоит взрослый билет на «Гото Предистинацию».

Еще недавно судно ходило по Воронежскому водохранилищу, которое жители окрестили воронежским морем, однако из-за ковида и начала спецоперации на Украине уже пять лет оно неподвижно.

«Гото Предистинация» — копия петровского парусного линейного корабля, отобранного турками после неудачного для России Прутского похода в 1711 году. Почти через 200 лет после этого поражения, в 2014 году, величественное 58-пушечное судно появилось в Воронеже. Посмотреть на боевой корабль можно не только снаружи, но и изнутри.

Помимо петровского судна, на воду воронежского моря спускаются речные трамвайчики — голубой «Дельфин» и розовая «Русалка». На них можно прокатиться, если оказаться на противоположном берегу.

Речные трамвайчики для 12 пассажиров отправляются от пристани «Парк "Дельфин"» и следуют до «Гото Предистинации». Расположившись на мягких розовых или голубых сиденьях, пассажиры отправляются на 45-минутную прогулку по водохранилищу. Графика отправления нет — трамвайчики отходят по мере заполнения. Купить билет можно только на причале. Для взрослого небольшое путешествие обойдется в 700 рублей, для детей — в 300.

Чтобы по-настоящему погрузиться в Воронеж, все достопримечательности можно пройти с «Городеем» — одетым в стиле стим-панк молчаливым проводником.

Он неспешно проведет группу по главным улицам города, пока в наушниках участников будет звучать аудиоэкскурсия. Так, во время нее гостям напомнят, что в Воронеже родился лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой (настоящая фамилия — Клинских), и предложат послушать композицию «Туман» в исполнении симфонического оркестра.

Один из лучших вариантов завершить прогулку по городу — зайти в ресторан «Гармошка» на улице Карла Маркса. На стенах — портреты российских самодержцев, рядом со столами — могучий граммофон. Столы, стулья, скатерти — все заставляет перенестись в прошлое и почувствовать себя аристократической особой. Ощущение это подкрепляется и выбором блюд. Здесь посетителям предлагается попробовать томленый в квасе свиной бок, утиную грудку с грушей, а также выпить чая из самовара с сушками и медом.

История города

Воронеж основали в 1586 году как пограничную крепость, чтобы защищать территорию российского государства от набегов неприятелей. Многим город обязан императору Петру I, решившему сделать Воронеж базой для строительства российского флота, который должен был участвовать во взятии крепости Азов. Из-за удобного для этой цели расположения Воронежа в городе развернулось масштабное производство, город заселили иностранные мастера. А еще именно здесь росла красная корабельная сосна — материал, из которого создавались военные суда.

Будь добр, люби, как бобр

По дороге в Воронеж из Москвы можно заехать в природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова. Он расположен в 64 километрах от города. Взрослый билет в заповедник стоит 600 рублей, а детский — 400.

Добраться до заповедника можно и из Воронежа на туристическом поезде «Бобренок». Он ходит по выходным и праздничным дням от железнодорожной станции Воронеж до заповедника и идет чуть больше часа. Билет на «Бобренка» стоит около 324 рублей.

Почему поезд так назвали? Все просто: в 20-е годы прошлого века в заповедники начали разводить бобров. Зверь тогда считался полностью истребленным в России из-за ценного меха.

«Со своей задачей мы справились: сейчас каждый второй бобр в России — с воронежскими корнями», – Владислав Олейников, начальник отдела познавательного туризма Воронежского природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова.

По словам Олейникова, сейчас в России живет порядка 600-700 тысяч бобров. Сотрудник заповедника рассказывает: с тех пор, как он начал работать с бобрами 12 лет назад, он не носит дубленки с бобровым воротником. И мясо животного никогда не пробовал.

43 бобра живут в Бобровом городке Воронежского природного заповедника.

Бобры в заповеднике живут в шеде — помещении с несколькими открытыми вольерами с водой. По словам Олейникова, каждый день зубы бобра растут примерно на миллиметр, поэтому животным все время приходится их стачивать — о дерево или о зубы товарища. Иногда не обходится и без помощи сотрудников Бобрового городка, которые обрабатывают зубы алмазным кругом.

В Бобровом городке проводят тематические «бобровые» мероприятия — например, «Бобровый вечер» или «Будь добр, люби, как бобр» на 14 февраля, а по территории питомника ездят три кареты, две брички и один «бобромобиль». А еще к воронежским бобрам приезжал автор ставшей популярной в сети композиции «Сидим с бобром за столом» Вячеслав Скрипка. Олейников поставил создателю нашумевшей песни строгое условие: не использовать ругательных слов в отношении бобров, в частности, не называть их «курвами».

«Приехал. Отличный парень. Сказал, что он тоже бобр. Я спросил: «Почему?» Он говорит: "Я тоже семейный, у меня трое детей"», — Владислав Олейников, начальник отдела познавательного туризма Воронежского природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова.

Скрипка не случайно нашел сходство с грызунами. По словам заведующей Музеем природы на территории заповедника Полины Аксеновой, бобры образуют пары на всю жизнь. Самцы проявляют себя как заботливые и чуткие партнеры. Например, когда самка рожает, ее самец сидит рядом, гладит ее по спине и обустраивает место для бобренка.

В заповеднике можно провести целый день: там есть несколько экотроп, три музея и веревочный парк. Если дня не хватило, можно переночевать в гостинице прямо на его территории, а обедать, ужинать и завтракать — в местной столовой. Посещение ее обойдется в среднем в 500 рублей. В меню — салат, первое, второе и компот. Можно попросить добавки.

Дивногорье и дивные люди

Если же выехать из Воронежа на юг, примерно за два часа по трассе M4 можно доехать до еще одной природной достопримечательности Воронежского области — Дивногорья. Как бы удивительно это ни звучало, но очень давно на месте Воронежа было древнее море. На его дне копились карбонатные илы, которые превратились в белую меловую породу. Напоминанием об этом служат меловые воронежские горы и столбы — дивы.

В 1991 году Дивногорье стало заповедником, а в 2020 году вошло в предварительный список на получение статуса всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь посетители могут по-настоящему побыть наедине с природой: полюбоваться на воронежские поля и леса, заглянуть в пещерные храмы и посмотреть на хазарские постройки.

В 15 минутах езды от заповедника расположена арт-резиденция «Дивные люди». Она появилась благодаря супругам Наталье Самотуге и Илье Трушевскому. Она жила в Воронеже, он — в Санкт-Петербурге и Москве. Оба устали от городской жизни и купили дом в Лискинском районе Воронежской области.

«Здесь есть несколько домов и есть разные творческие люди, которые селятся не просто так. Мы выбираем себе соседей (...) Это не просто деревня», – Наталья Самотуга, живет в арт-резиденции «Дивные люди».

В резиденции проводятся праздники. Но непростые. Например, в планах «дивных людей» провести Масленицу, в которой будут отражены традиции исламского Навруза и буддийского нового года. А 8 мая жители встретили праздник Майского дерева — так называют обряды встречи весны.

«У нас проект «Дивные люди». Поэтому все у нас дивное», – Наталья Самотуга, живет в арт-резиденции «Дивные люди».

В резиденции можно остановиться на несколько дней. Хозяева угостят свежеиспеченным хлебом, сдобными пирогами и сбитнем.

Как добраться из Воронежа

Из Воронежа до див можно добраться на электричке от вокзала Воронеж-1. Электропоезд отправится в 09:25 и остановится у музея-заповедника в 11:41. Обратно можно будет уехать в 15:55. Несмотря на то что на территории заповедника работает кафе и есть продуктовый магазин, перекус лучше взять с собой.

Воронежское вино и тропа здоровья

Если продолжить путь на юг по М4, от Дивногорья примерно за 3,5 часа можно доехать до села Лозовое в Верхнемамонском районе. Здесь расположилась винодельня «Шато Рассвет». Для виноделия Воронежская область — северный регион, однако из местного винограда получается производить красные сухие вина. В распоряжении винодельни — два светлых просторных здания для хранения продукции и шесть гектаров виноградников.

Здесь растут как столовые сладкие сорта винограда, который можно есть, так и технические, из них и производят вино. Сотрудники винодельни говорят, что количество столовых планируют сокращать.

Всего же «Шато Рассвет» выращивает более 120 сортов винограда. Недаром местные говорят про воронежский чернозем: «Палку поставишь — дерево вырастет».

Виноград — капризный плод, с ним нужно работать вручную, почти не используя технику. Виноградарь Елена Петровна — бывший учитель физкультуры, занявшаяся виноградом после выхода на пенсию, — рассказала, что на зиму виноград укрывают землей или специальным материалом, чтобы не замерз, а по весне подвязывают лозу. Последним занимается всего несколько женщин. В сезон они работают с раннего утра до позднего вечера.

Купить вино производства «Шато Рассвет» нельзя — у винодельни пока нет лицензии. Но получить бутылку воронежского спиртного напитка можно, записавшись на экскурсию, которую проведут владельцы и сотрудники. Вино будет входить в стоимость программы.

Помимо винодельни, в Лозовом есть тропа здоровья. Она проходит через лес и журчащий ручей, мимо купели и еще недавно действовавшей маслобойни. Рядом с тропой — лавочки, на которых можно сидеть, слушать шум воды, пение птиц, шелест листьев и отдыхать от городского шума и привычных урбанистических пейзажей.

Донской квас и «малый Санкт-Петербург»

В получасе езды от родины воронежского виноделия в сторону юга расположена деревня Русская Буйловка. Там живут примерно 2,5 тысячи человек.

«Почему русская? Потому что в Павловском районе живут в основном переселенцы с Украины (...) Получилось у нас две Буйловки. Наша стала русской, поскольку русские люди, а та (на другой стороне реки Дон — прим. «Ленты.ру») стала украинской», – Валентина Федоровна, Свистова экскурсовод, участница ансамбля «Донские родники».

Здесь путешественника встречает фольклорный ансамбль «Донские родники». Его участницы, одетые в подлинные народные костюмы ручной работы, исполняют обрядовые, семейные, плясовые песни. Артистки рассказывают, что некоторые пары приезжают в Буйловку, чтобы пожениться: «Донские родники» проводят настоящий свадебный обряд с соблюдением всех русских традиций.

А еще жительницы деревни могут раскрыть секреты белого донского кваса. Он совсем не похож на привычный темный — не такой сладкий, негазированный. При его приготовлении используется мука и вода, и никаких дрожжей! Каждая хозяйка добавляет в напиток что-то свое, например, мяту или изюм. И, конечно, именно этим квасом заправляют окрошку. А еще добавляют в готовый холодец или заливное из рыбы.

Еще один интересный для путешественников город Воронежской области — это Павловск. До него от Русской Буйловки ехать всего 20 минут.

Павловск называют «малым Санкт-Петербургом» из-за сходства с северной столицей и связью с Петром I. Российский император основал город, чтобы, как и в Воронеже, развернуть в нем масштабное строительство флота. Император неоднократно посещал Павловск и останавливался в двухэтажном деревянном дворце, до наших дней не сохранившемся.

Сегодня Павловск — небольшой уютный город. Местные говорят, что он менее шумный, чем Воронеж с частыми пробками, и уверяют, что туристам в нем будет не скучно. В теплое время в Павловске можно прогуляться по набережной и отдохнуть на пляже «Легенды Дона».

От причала «Легенд Дона» в судоходный сезон отправляются речные трамвайчики, на которых можно дойти до Белогорского монастыря — пещерного храмового комплекса. Более 200 метров пещер были выкопаны его первой настоятельницей Марией в XVIII веке. Примерное время в пути — около получаса. Экскурсия будет сопровождаться рассказом о Белогорье и теми самыми легендами Дона.

В Павловске также можно заглянуть в «Музей для друзей» — маленький советский рай на улице Войкова. Его основатели — супруги Наталья и Михаил Олейниковы. Экспозицию уютного музейного пространства они собрали на блошиных рынках. Пара рассказывает: к созданию музея они шли около 20 лет.

«Мы покупаем все то, что людям не нужно, что люди выбрасывают. (...) В нашем музее можно все надевать, везде садиться, все трогать, все мерить. (...) Вот эта шикарная люстра — она с мусорки», – Наталья Олейникова, основательница «Музея для друзей».

Внутри, казалось бы, небольшого здания — несколько пространств: коридор и кухня советской коммунальной квартиры, бабушкина комната, гостиная из конца 1980-х с аудиопроигрывателем и телевизором, буфет, учебный класс, партийный зал. Перед выходом — автомат для пробивания автобусных билетов. Так, каждый посетитель может попробовать получить свой счастливый проездной.

Олейникова признается: они с мужем стараются купить вещи, которые перестают использоваться в быту, чтобы сохранить память о них. Жители Павловска также отдают музею хранящиеся в сараях старые вещи, где они обретают вторую жизнь. Обычно музей работает по выходным дням. О визите лучше предупредить Наталью и Михаила по телефону. У них же — узнать цену посещения.

«Хотелось, чтобы [люди] окунулись в такой бабушкин мир», – Наталья Олейникова, основательница «Музея для друзей».

«Лента.ру» благодарит отдел по развитию туризма АНО «Центр Поддержки предпринимательства Воронежской области» и компанию «Туту.ру» за помощь в подготовке материала.