Эксперт рассказала, где будут отдыхать россияне этим летом

Россияне стали чаще бронировать отдых летом на побережье Волги, заявила эксперт РСТ Юлия Высоканова во время пресс-конференции «Российский союз туриндустрии: тренды и прогнозы на летний сезон — 2025».

Её слова приводит NEWS.ru.

Эксперт также подчеркнула, что туристы проявляют большой интерес к Ленинградской области и Карелии. Кроме того, турпоток россиян из Анапы в этом году перераспределился в Абхазию, Сочи и Крым.

«Мы видим перераспределение по пляжному отдыху, но не морскому. Вот такая интересная статистика. Это побережье нашей Волги. Если брать москвичей, то очень активно бронируются Тверская и Ярославская области», — сказала Высоканова.

Ранее города Ямало-Ненецкого автономного округа — Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск — разработали туристические мини-маршруты по главным достопримечательностям.