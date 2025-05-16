Что изменится с новыми правилами въезда без визы в Россию с 30 июня

С 30 июня 2025 года в России начнут действовать новые правила въезда в страну для граждан, которым не требуется российская виза. Исключением станут граждане Белоруссии и дети до шести лет. Чтобы попасть в Россию, иностранцам нужно будет получить специальный QR-код. Как будет работать эта система и что о ней известно — в материале «Вечерней Москвы».

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Новые правила

Внедрение новых условий въезда в Россию началось с 1 декабря 2024 года. С этой даты по прибытии в РФ через аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский или через автомобильный пункт пропуска «Маштаково» в Оренбургской области иностранцы в обязательном порядке сдают биометрию (фото лица и отпечатки пальцев).

Новая мера, которая начнет действовать с 30 июня, предполагает, что иностранцы, въезжающие в Россию без визы, до въезда должны будут:

пройти процедуру регистрации с использованием мобильного приложения портала «Госуслуги» — «Госуслуги RuID»;

создать личный кабинет;

загрузить в «Госуслуги RuID» свои фотографии и персональные данные;

не позднее чем за 72 часа до планируемого въезда в Россию заполнить в приложении заявление о въезде и предполагаемых сроках пребывания в РФ.

Если иностранцу потребуется срочно приехать в Россию в связи с экстренным случаем (болезнь или смерть родственника), то допускается заполнение заявления не позднее чем за четыре часа до планируемого въезда.

Заявление действует в течение 90 дней с даты его заполнения в приложении «Госуслуги RuID». Если этот срок прошел, а иностранный гражданин так и не въехал в Россию, то заявление придется заполнять заново.

Заявление о въезде несовершеннолетнего (недееспособного) иностранного гражданина заполняет его родитель (либо усыновитель или попечитель). При этом его можно заполнить при условии наличия действующего заявления о въезде в РФ его законных представителей.

В личном кабинете иностранного гражданина на портале «Госуслуги» будет содержаться:

информация о факте принятия заявления о въезде в РФ, об отказе в его принятии либо о необходимости исправления сведений;

информация о наличии или об отсутствии решений о запрете въезда в Российскую Федерацию.

Приложение позволит иностранным гражданам получать услуги в онлайн-формате (например, записаться в МВД, оформить медицинскую страховку и так далее), сообщать о планируемых поездках, а также предъявлять данные паспорта и сведения о поездке в виде QR-кода вместе с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Новые правила въезда касаются граждан Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Украины, Таджикистана, Узбекистана, а также других государств, с которыми Россия заключила соглашения о безвизовом режиме въезда.

Портал может зависнуть

Теоретически может возникнуть ситуация, при которой иностранный гражданин, подавший заявление, по прибытии на пограничный контроль может узнать, что ему не разрешен въезд в страну. Юрист и преподаватель кафедры конституционного права РАНХиГС Сергей Андрейцо рассказал, что если причиной этого станет технический сбой, то можно попытаться возместить полученный ущерб, но это будет сложный процесс.

«Решение о том, может человек въехать в страну или нет, — это суверенное право государства. И если оно принято и не связано с каким-либо сбоем, то в этом случае никакой компенсации ущерба не будет», — объяснил эксперт.

Если же проблема будет вызвана именно техническим сбоем, то для начала нужно будет доказать, что произошла какая-то неполадка. Во многих сферах жизни бывают подобные ситуации (например, зависает сайт по оплате парковки, что-то не так в приложении) — и человек получает штраф. Тогда ему приходится в судебном порядке доказывать, что в момент выписки штрафа не работал сайт или произошло что-либо еще.

По его словам, многие решения касательно миграционных вопросов принимаются одновременно и не совсем системно. Чтобы оценить их работу, должно пройти еще какое-то время.

«Портал "Госуслуги" может зависнуть, например, из-за большого наплыва на сайт или иных проблем. Как технически будет работать эта система для иностранных граждан, пока сложно сказать», — заключил Андрейцо.

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