Сколько жилья в Крыму уже забронировали туристы на лето

В Министерстве курортов и туризма Крыма рассказали, что бронь номерного фонда в отелях и гостиницах республики превысила 50%.

Об этом сообщает сайт «Крым 24» со ссылкой на главу ведомства Сергея Ганзия.

«Положительная динамика прослеживается и на осенний период», — сказал чиновник.

Он также отметил, что наибольшей популярностью среди туристов пользуются курорты южного берега Крыма, ещё 25% выбирают размещение на западном побережье полуострова.

Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с НСН заявил о росте спроса на экспедиционные туры.