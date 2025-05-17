Стало известно, как много туристов принял Петербург в майские праздники

Санкт-Петербург в майские праздники посетили 675 тыс. туристов.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского.

По его словам, эти показатели на 13% больше по сравнению с количеством туристов, посетивших город в аналогичный период в 2024 году.

Пиотровский также отметил, что 275 тыс. гостей проявили интерес к городским достопримечательностям.

Средняя загрузка отелей Санкт-Петербурга в майские праздники составила 65%, добавил вице-губернатор.

Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с НСН заявил о росте спроса на экспедиционные туры.