Стало известно, как много туристов принял Петербург в майские праздники

Петербург принял 675 тысяч туристов в майские праздники
Санкт-Петербург в майские праздники посетили 675 тыс. туристов.
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского.
По его словам, эти показатели на 13% больше по сравнению с количеством туристов, посетивших город в аналогичный период в 2024 году.
Пиотровский также отметил, что 275 тыс. гостей проявили интерес к городским достопримечательностям.
Средняя загрузка отелей Санкт-Петербурга в майские праздники составила 65%, добавил вице-губернатор.
Ранее президент и экспедиционный лидер Клуба полярных путешествий Денис Чепрасов в беседе с НСН заявил о росте спроса на экспедиционные туры.