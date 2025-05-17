В Красноярском крае поставили туристический рекорд

Согласно данным Красноярскстата, край посетили рекордные 1,26 млн туристов в 2024 году — это на 11,9% больше, чем в предыдущем, 2023-м.

В регионе функционирует порядка 500 мест размещения на 40 тыс. гостей, из которых 324 — это традиционные гостиницы, мотели и хостелы, которые в общей сложности могут вместить более 17 тыс. постояльцев, пишет агентство sibnovosti.ru.

В прошлом году в местах размещения останавливались 934,6 тыс. человек (+11,5% за год). Из них 40% — отпускники, а почти половина посещали регион с деловыми поездками.

Оздоровительными услугами в санаториях и на курортах воспользовались 331,5 тыс. туристов — на 13% больше, чем в 2023-м.

Ранее сообщалось, что в России в период майских праздников оборот гостиниц вырос на 36%, число бронирований — на 20%, а средний чек увеличился на 14% по сравнению с тем же периодом 2024-го и составил 14 724 рубля.