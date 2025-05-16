У россиян появилась возможность отправиться в семейное путешествие

Жители России до 25 мая могут подать заявку на участие в проекте "Большое семейное путешествие", который предоставит возможность отправиться в семейное путешествие по стране.

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Проект предлагает семьям, увлекающимся походным туризмом и активным отдыхом, возможность исследовать новые маршруты и познакомиться с единомышленниками. К участию приглашаются семейные команды, в составе которых обязательно должен быть ребенок в возрасте от 7 до 17 лет включительно на момент подачи заявки.

По итогам конкурсного отбора 100 семей-победителей получат сертификаты на поездку на Всероссийский семейный туристский фестиваль "Больше, чем путешествие".

Ранее сообщалось, что траты жителей России на путешествия увеличились на 30%. Эксперты отмечали, что благосостояние жителей страны растет, что позволяет им больше путешествовать. Траты также выросли на поезд (3%) и отели (11%). Средний чек на авиабилеты увеличился на 14% и сейчас составляет 25 080 рублей.