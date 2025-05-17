Госдума ускорит принятие законопроекта о невозвратных тарифах в отелях

Госдума планирует до конца весенней сессии принять законопроект, разрешающий российским отелям вводить невозвратные тарифы. Об этом заявил глава комитета по туризму Сангаджи Тарбаев.

«Мы примем этот документ в текущей сессии», – подчеркнул депутат.

Отметим, что на этой неделе представители турбизнеса направили обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта. Письмо подписал президент РСТ Илья Уманский, отметив, что отрасль готова активно участвовать в доработке норм.

Если закон будет принят, правительство получит право регулировать применение невозвратных тарифов в гостиницах, включая условия их использования и возможные исключения. По мнению экспертов, это позволит повысить рентабельность отелей за счет гибкого ценообразования в высокий и низкий сезоны и дать бизнесу больше возможностей для финансового планирования.

Документ прошел первое чтение еще 19 февраля 2025 года, однако в марте Совет Госдумы перенес его рассмотрение. Новая дата пока не назначена.

Также в марте глава Минэка Максим Решетников объяснил позицию ведомства по невозвратным тарифам в отелях. По его словам, это инновация, о которой просила отрасль. В ответ эксперты заметили, что этому нововведению несколько десятков лет. Просто официально такие тарифы не прописаны законодательно, и сейчас отельеры устанавливают их по своему усмотрению. Однако в случае спора с постояльцем по возврату средств Роспотребнадзор и суд встают на сторону потребителя.