Как изменился турпоток из Катара в Россию

Туристический поток из Катара в Россию в 2024 году вырос на 78% по сравнению с годом ранее, этому способствовали действующий безвизовый режим и прямое авиасообщение. Об этом сообщил директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития РФ Павел Калмычек в ходе выступления на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025".

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«Интерес катарских туристов к российскому направлению растет - за год количество поездок из Катара в Россию увеличилось на 78%. Этому способствовали действующий безвизовый режим и прямое авиасообщение. В летний сезон 2025 года по маршруту Доха - Москва - Доха "Катарские авиалинии" планируют осуществлять семь рейсов в неделю», — сказал Калмычек, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

При этом число взаимных турпоездок в 2024 году выросло на 26% - до 120 тысяч. По словам главы департамента, Россия уделяет большое внимание созданию комфортных условий для пребывания иностранных туристов, исповедующих ислам. Некоторые отели Москвы, Казани и Сочи уже прошли сертификацию по внедрению системы стандартов "Халяль" и Muslim friendly, еще более 100 туристических объектов подали свои заявки.

XVI Международный экономический форум "Россия - Исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. Главная тема форума в 2025 году - "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества". Участие в форуме подтвердили представители более 100 стран.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.