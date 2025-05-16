Сочи, Владивосток и Москва – города с самым дорогим такси при поездке из аэропорта до центра. По данным сервиса «Туту.ру», лидером по стоимости стал Сочи: поездка от аэропорта обойдётся в среднем в 1500 рублей.

На втором месте – Владивосток (около 1450 рублей), а замыкает тройку Москва с ценой около 1400 рублей.

Самыми доступными стали Минеральные Воды и Омск: здесь добраться от аэропорта можно всего за 200 рублей.

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Эксперты советуют заранее учитывать стоимость трансфера в бюджете поездки – особенно если прилетаете поздно вечером или с большим багажом.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @gotravelrussia.