Сколько туристов посетили Оренбургскую область на майские праздники

Об этом рассказали в правительстве региона.

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Более 1500 человек прошли по маршруту «Семь вершин степного Урала», преодолев живописный хребет Карамурунтау. При этом более 300 туристов успешно завершили этот поход и будут награждены значком «Степной волк».

Музей В.С. Черномырдина также пользовался популярностью, его посетили 2,6 тысячи человек с 1 по 11 мая. За тот же период в национальном парке «Бузулукский бор» побывало 2,5 тысячи посетителей, а в государственном природном заповеднике «Оренбургский» - 1 тысяча.

Отмечается, что Оренбургская область привлекает туристов из различных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Самарскую и Свердловскую области. Загрузка гостиниц в регионе в период майских праздников превысила 65%, достигнув пиковых значений 3 и 4 мая.