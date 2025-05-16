В Петербурге планируется увеличение числа отелей

Открытие десяти апарт-отелей и двух гостиниц с совокупным фондом 2,7 тыс. номеров планируется в Петербурге, сообщили в пресс-службе консалтинговой компании NF Group.

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«До конца 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается открытие двух отелей совокупным номерным фондом 1,1 тыс. единиц - это гостиницы SVET и "Лахта Тауэрс". До конца 2025 года в Санкт-Петербурге ожидается открытие 10 апарт-отелей общим проектным объемом 1 681 юнит (отдельный номер в апарт-отеле)», — говорится в сообщении.

Таким образом, к концу 2025 года общий объем предложения на рынке гостиничной недвижимости Петербурга может достичь 26,7 тыс. номеров.

Средняя стоимость номера (ADR) в отелях Петербурга в первом квартале 2025 года (по данным Hotel Advisors) составила 6,3 тыс. руб./сут., что на 15% больше аналогичного показателя 2024 года. Наибольшее увеличение стоимости номера продемонстрировали отели категории 4 звезды (+15%).

Загрузка гостиниц Санкт-Петербурга по итогам I квартала 2025 года (по данным Hotel Advisors) составила 52%, что на 1 п. п. больше, чем за аналогичный период 2024 года. По итогам I квартала 2025 года наибольшую загрузку продемонстрировали отели категории 3 звезды - 55%.