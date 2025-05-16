Туристы требуют турагентов вернуть деньги из-за задержанных рейсов

Туристы требуют от своих турагентов компенсаций за потерянные дни отдыха из-за задержки вылетов. Это следствие недавнего коллапса в российских аэропортах, когда рейсы массово переносились, а то и вовсе отменялись.

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Некоторые готовы обращаться за возвратом части денег в суды и требуют немалые суммы. Желаемая компенсация порой достигает половины стоимости тура, даже если утренний рейс был заменен на вечерний и пребывание на курорте сократилось на один день.

Как поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, если причиной задержки вылета были какие-либо объективные события, например объявление в аэропорту операции «Ковер» (временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. – Ред.) или погодные условия, то суды крайне редко взыскивают крупные суммы. А вот в случае сбоя в расписании из-за отсутствия борта или неоплаты туроператором перевозчику чартерного рейса, взыскание по суду может быть серьезным, если убытки туриста будут документально доказаны.

«По последнему коллапсу обязательно последует всплеск обращений, поскольку многие туристы потеряли сутки отдыха. Решение этих запросов – в компетенции туроператоров, в большинстве случаев до судов дела не доходят, решаются в досудебном порядке», – добавляет специалист.

В двух крупных туроператорах порталу TourDom.ru подтвердили: как правило, претензии разрешаются миром. Туристам возвращают стоимость неиспользованных дней отдыха. В одной из компаний уточнили:

«Сутки компенсируем в случае вылета на другой календарный день. Если же рейс отправляется с задержкой в тот же день, а прибывает на следующий, выплата не предусмотрена, но предлагаем бонусы в виде дополнительных бесплатных экскурсий и т. д. Обычно туристов это устраивает».

Ранее мы писали, что, по мнению экспертов, претензии к аэропорту Пулково, якобы не справлявшемуся с обслуживанием пассажиров перенаправленных в эту авиагавань в майские праздники московских рейсов, безосновательны.