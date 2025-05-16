Wildberries начал продавать страховки для путешествий

Wildberries в партнерстве со страховой компанией «ЕВРОИНС» запустил продажу полисов для путешествий по России и для защиты от травм, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Оформить страховку можно в личном кабинете на Wildberries в разделе «WB Защита». Там же можно следить за статусом рассмотрения заявки на выплату.

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Полис «Защита путешественника» действует в путешествиях по России при отдалении от постоянного места жительства на 200 км и более, страховая защита распространяется на первые семь дней поездки. Полис покрывает экстренную медицинскую помощь, лечение и госпитализацию; покупку лекарств и консультации врачей; транспортировку в клинику; покупку новых билетов; оплату проезда близкого родственника, если пользователя госпитализируют.

При возмещении расходов на лечение максимальная сумма выплат составляет 20 000 рублей, на стоимость оплаченных лекарств — 3000 рублей. А максимальная выплата по всем рискам может составить до 200 000 рублей. Страховой полис действует на территории РФ и распространяется на близкого родственника до 18 лет.

Полис «Защита от травм» позволяет получить выплату в случае травмы, ожога, обморожения или другого вреда здоровью и жизни в результате несчастного случая. Страховой полис также подойдет для занятий большинством видов спорта и участия в соревнованиях. Максимальная сумма выплат по всем рискам составляет 20 000 рублей. Страховой полис также действует на территории РФ и распространяется на близкого родственника.

Отказаться от уже приобретенного полиса можно в течение 14 дней после покупки.

Компенсация по страховке от несчастных случаев может стать хорошим дополнением к оплате больничного, что при несчастном случае не будет лишним, полагает эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. Удобство такого вида страхования заключается еще и в том, что можно выбрать актуальные для себя риски и застраховаться от них, выбрав, таким образом, наиболее подходящее покрытие, добавляет она.