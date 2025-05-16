Как изменился турпоток по России в майские праздники

Аналитики выяснили, что в России в период майских праздников оборот гостиниц вырос на 36%, число бронирований — на 20%, а средний чек увеличился на 14% по сравнению с тем же периодом 2024-го и составил 14 724 рубля.

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Число поездок внутри страны на майские каникулы увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование финтех-компании «ЮMoney» и онлайн-сервиса бронирования жилья «Суточно.ру».

Самыми популярными городами для путешествий стали Санкт-Петербург, Москва, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи, Кисловодск, Калининград, а также Минск и Брест.

«В среднем туристы отправлялись в путешествие на четверо суток и тратили на аренду жилья 21 880 рублей… Средняя арендная ставка в целом по России на эти праздники составила 5470 рублей за сутки», — сказано в тексте исследования.

Ранее города Ямало-Ненецкого автономного округа — Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск — разработали туристические мини-маршруты по главным достопримечательностям.