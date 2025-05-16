Мурашки по коже: блогеры восхитились отдыхом в городе-герое

Российские блогеры поделились с MK.RU мнением о Волгограде, отметив, что очень удивлены, что его нет в рейтингах популярных городов для отдыха. Так, по словам блогера-путешественника Марка Еремина, город не только «пропитан духом войны», но и очень интересен своей архитектурой.

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«Монумент "Родина-мать", от которого мурашки, дом Павлова, много военных памятников. Город, где решался исход Второй мировой войны. <...> В Волгограде эпичная сталинская застройка — в свое время сюда отправляли лучших инженеров для восстановления города. Вместо метро здесь скоростной трамвай, что очень необычно», — поделился он.

Кроме того, в городе много мест для отдыха, добавил он. Блогер порекомендовал всем, кто еще не бывал в Волгограде, посетить город и увидеть все своими глазами.

В свою очередь, фуд-блогер Макс Брандт оценил местные заведения, отметив низкие цены и хорошее качество блюд.

«Для меня это уже забытая история — трехзначные цены. И не 900 [рублей], а есть за 200, 300, причем это полноценные сытные блюда. Для миллионника, может, не так много заведений в целом, но те, что есть, и те, что любимы, на высоком уровне», — поделился он.

Больше всего ему понравились местные блины, и он даже прозвал Волгоград «блинной столицей». Главной же «визитной карточкой» города он назвал котлету по-киевски.

Ранее активисты из движения «Ветераны России» попросили президента России Владимира Путина, председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко переименовать город Волгоград в Сталинград.