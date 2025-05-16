Туристы из Азии «импортозаместили» в России европейцев

Больше всего туристов едут в Россию из Китая, при этом есть гости из Саудовской Аравии и Алжира, о которых раньше даже подумать не могли, сказал в эфире НСН Сергей Шпилько.

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Поток иностранных туристов в Россию еще не достиг допандемийного уровня, однако произошел радикальный географический поворот в сторону Азии и Ближнего Востока, объяснил в интервью НСН президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

По данным издания «Коммерсантъ», в первой половине мая количество бронирований гостиниц в России, сделанных иностранцами, увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Шпилько рассказал, откуда едут иностранцы в Россию.

«География турпотока после 2022 года изменилась. Во-первых, туристы едут из всех стран, откуда есть прямые рейсы. Это, в первую очередь, страны Ближнего Востока и Восточной Азии. Больше всего туристов едет из Китая, хорошо формируется поток из Турции, Эмиратов, из Ирана, Вьетнама и так далее. Сейчас к нам приезжают туристы и из таких стран, о которых раньше мы даже не могли подумать, что это вообще случится в обозримой перспективе. Это, например, Саудовская Аравия и Алжир. Едут туристы и из стран СНГ. Нельзя сказать, что вообще нет туристов из западноевропейских стран. Они бывают, но пока еще их очень мало», — отметил глава РСТ.

По его словам, в России произошло «импортозамещение» туристов.

«Потоки пока еще далеки до тех, которые были в 2019 году, до ковида, но, тем не менее, совершен радикальный поворот в географии приема. Это очень серьезная история с точки зрения условного "импортозамещения", поскольку речь идет именно об импорте. Турбизнес очень активно работает на стимулирование въездных турпотоков, государство помогает. В частности, хорошо себя показали электронные визы, хотя там еще есть, над чем работать», — заключил собеседник НСН.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе ранее назвала самые популярные страны, в которых планируют отдохнуть россияне этим летом. На первом месте Турция, далее расположились Египет, ОАЭ и Таиланд, а пятое место поделили Шри-Ланка, Мальдивы, Куба и Вьетнам, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».